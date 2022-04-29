投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退

【明報專訊】受投資收益下跌所影響，中國人保（1339）及旗下中國財險（2328）今年首季增長持續放緩。中國人保第一季少賺逾12%，惟保險業務收入增長14%。財險亦少賺3%，保險業務收入則增長12%。人保昨日績前升2.9%，財險績前升4.3%。
中國人保首季純利87.44億元（人民幣，下同），按年減少12.86%，基本每股盈利0.2元。期內營業收入增長9.1%至1895.68億元，當中保險業務收入2339.84億元，按年增加14.28%。集團沒有披露總投資收益率。
保險業務收入 同增逾一成
旗下人保壽險首季實現淨利潤按年減少33.5%，實現原保險保費收入增長17.9%，長險首年保費收入增48.3%。
經營產險業務的中國財險，第一季純利86.54億元，按年倒退3.22%。營業收入按年增長5.68%，當中保險業務收入1524.7億元，按年增長12.25%；已賺淨保費增長7.3%至981.17億元；承保利潤43.16億元，按年增長10.75%；綜合成本率95.6%，按年降0.1個百分點。受資本市場波動影響，期內總投資收益65.4億元，按年減11.59%；總投資收益率1.2%，按年降0.2百分點。