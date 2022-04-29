投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退

【明報專訊】受投資收益下跌所影響，中國人保（1339）及旗下中國財險（2328）今年首季增長持續放緩。中國人保第一季少賺逾12%，惟保險業務收入增長14%。財險亦少賺3%，保險業務收入則增長12%。人保昨日績前升2.9%，財險績前升4.3%。