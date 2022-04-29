經濟

開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍

【明報專訊】新冠病毒疫情加速本港電商發展，網上開店平台SHOPLINE昨日發布《2022香港開店白皮書》，指去年本港在平台上以O2O（線上線下全方位銷售）形式經營商戶數目按年增長近兩倍。集團香港區副總經理趙公亮表示，儘管近期疫情緩和，但發展電商已是零售市場不可逆轉的趨勢，相信網購在本地整體零售額佔比，將會從目前約一成水平持續上升。

明報記者 周綺琪

據SHOPLINE數據顯示，截至去年12月底，平台香港註冊開店商戶數目較2020年、即疫情爆發前增長1.25倍，其中去年5月至7月份期間，按月商戶數目增幅最為明顯，時間與政府發放消費券的時間脗合，相信部分源於商戶加緊步伐拓展網上銷售、把握消費券商機所帶動。

據SHOPLINE數據，平台上香港商戶去年總營業額及總訂單量，分別按年增長41%及47%。按產業類別劃分，年內綜合零售商戶營業額佔比達20.3%，位居首位；流行衣飾佔比達20.1%，排名第二位；第三位則為飲食產品，佔比達17.8%。各網店產業增長方面，生活起居類商戶營業額按年增長達1.39倍，另美妝保養品類別商戶亦按年升1.01倍。

趙公亮表示，按平台數據分析，香港O2O商戶平均GMV較單純只經營網店商戶可高出5倍。他形容現時本港已出現「零售大遷徙」情况，不少實體店陸續投入發展網店，消費者亦已習慣網購的生活模式，因此相信即使疫情緩和，網購市場規模亦會持續增長。他續指，有機構預測今年本地電商滲透率將高達72.6%，相信網購佔本地整體零售比例，勢將超越現時水平。

指「零售大遷徙」 實體店紛進軍網上

除了發展O2O銷售，趙公亮表示，直播行銷亦為未來市場趨勢，其中SHOPLINE商戶去年直播訂單量按年急增14倍。當中有84%受訪商戶稱，追星文化帶動了更多香港消費者觀看直播銷售；另有逾八成商戶相信，今年明星代言效應將會持續帶動有關產品銷售增長。

至於去年政府發放消費券期間，SHOPLINE香港商戶期內訂單總商品交易額（GMV），按年增長四至七成；訂單總量則按年升六至八成。平台表示，有逾七成受訪商戶表示電子消費券有帶來額外營業額，部分更稱相關增長達兩倍或以上。

相關字詞﹕趙公亮 電商

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