經濟

北京允無人自駕 百度「蘿蔔快跑」獲批

【明報專訊】北京允許「方向盤後無人」自動駕駛車輛，為內地首個發放有關許可的城市。百度（9888）昨日宣布，北京發放無人化載人示範應用通知書，集團成為首家獲批准的企業，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已正式開啟無人化自動駕駛出行服務。百度稱，按照《實施細則》的要求展開無人化載人示範應用，首批投入10輛無人車，後續計劃再增加30輛無人車。百度昨日收報118.4元，全日升4.1％。

百度首批投入10輛無人車

據《實施細則》規定，獲得通知書的示範應用主體，可在北京市高級別自動駕駛示範區60平方公里範圍內，進行公開道路的無人化自動駕駛載人示範應用。百度表示，集團積極迎接北京複雜道路場景的技術挑戰，在單車智能、監控冗餘、平行駕駛三層安全體系以及完備的出行服務體系保障下，全方面保障乘客的出行安全和乘坐體驗。百度又表示，集團已擁有內地最大的無人駕駛車隊。

百度稱，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳等超大城市實現自動駕駛載人出行服務，去年第四季度，蘿蔔快跑載人訂單量已達21.3萬單，今年該數據仍在高速增長。近年，自動駕駛愈趨普及，內地道路上的行駛的自動駕駛車輛亦必須配備駕駛員，是次屬首次開放「方向盤後無人」自動駕駛車輛，而北京屬內地首個允許有關應用的城市。

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