ETF受市場歡迎 港大研究：或影響上市公司管治

促ETF管理人 主動披露投票理據

Roni Michaely指出，現時美國很多上市大企業均由指數ETF做大股東，由於ETF一般同時投資多隻股份，行政費卻較一般主動管理式基金低，表現亦經常跑贏大市，近年甚受投資者歡迎。不過，ETF缺乏強烈誘因發揮監督功能，很多時是依所投資上市公司管理層意向投票。他認為，若要改善情况，很多時要由主動型基金參與。由於美國市場純尚自由買賣、競爭，因此要由監管機構出手去規範及優化上市公司股權結構並不可行，反而更應該敦促被動基金交代投票理據、提高透明度。

港宜留意美市場發展 改善監督機制

他提到，即使最近有基金公司如貝萊德計劃成立督導機制，但以早前多家被動基金聯手對埃克森美孚（美：XOM）兩名董事問責及投反對票事件為例，也是先由主動基金提出異議，才獲ETF跟進的少數案例，因此要改善被動基金的監督功能仍長路漫漫。他又稱，一旦要增聘人手跟進監察工作，行政費用難免上升。

他指出，在香港市場方面，有較多股東利益衝突的情况出現，若被動ETF持倉增加，香港市場更宜留意美國市場的發展，改善監督機制，做到更公平及更具透明度。