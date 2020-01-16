經濟

投資者追落後藍籌 恒指升329點

【明報專訊】隨着美股周三晚回穩，港股昨日適逢期指結算日，在投資者追入已大跌及落後多時的招商銀行（3968）及科網股下，終告企穩在20,000點以上，全日升329點，報20,276點，連升3日。昨日滬深港股通休市，全日主板成交額1057億元。

招行昨升5.7% 藍籌最佳

港股近日插穿20,000點後，因應市况回穩，投資者主力追入近期弱勢及落後的大藍籌。招行昨日升5.7%，為表現最佳藍籌。京東（9618）及阿里巴巴（9988）均升逾4%。受惠於科網股做好，恒生科技指數昨日亦抽高逾2%，報4066點。反而以美國市場生意為主的創科（0669）持續走弱，昨日再跌2.2%，為表現最差藍籌，近一個月累跌逾18%。

另金沙中國（1928）公布首季虧損按年擴大57.7%，淨虧損3.36億元，儘管大行花旗等唱好，認為最壞情况已過，但無助股價表現，全日跌1.97%。近期矚目的基建股繼續造好，中鐵（0390）抽高4.8%，高見5.45元逾兩年半高位。投資者亦進一步追入煤炭股，中煤（1898）、神華（1088）及兗礦（1171）分別升10.2%、8.8%及5.6%。

另外，期指昨日結算，5月份期指昨晚沒有跟隨外圍做好，至晚上約10時半低水逾400點，再插穿20,000點，低見19,868點。

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