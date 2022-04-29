經濟

港交所擬增恒指國指期貨合約月份

【明報專訊】港交所（0388）宣布，將增加恒指及國指期貨合約月份，為市場參與者提供更靈活的風險對冲方法。新增的期貨合約月份暫定於6月13日推出，建議有待監管機構批准。同時，該所亦會優化恒指期貨期權及國企指數期貨期權的結算方法。

為市場參與者提供更靈活風險對冲

現時，恒指及國指的期貨可供交投的合約月份為現貨月、下月、之後兩個季月，以及之後5個12月。一般交投及未平倉合約，多數集中在現貨月、下月及之後的一個季月。根據新計劃，港交所會為恒指及國指短期期貨提供現月、下三個月及之後三個季月的合約月份；遠期期的合約月份，則為短期期貨訂明合約月份之後的三個6月及12月，另加之後的三個12月。除新增合約月份外，其他合約細則的條款及交易程序均沒有改變。新增更多合約月份，旨在提供更靈活的風險對冲方法。

港交所的股票指數期貨於2022年第一季的交投十分活躍，日均成交量為556,723張合約，較去年同期的452,315張合約增加23%。此外，港交所亦會優化現有恒指期貨期權及國指期貨期權的正式結算價計算方法，待監管機構批准後暫定於6月17日生效。若落實的話，恒指及國指期權會由原先按到期日的恒指及國指期貨合約每5分鐘報價平均數，轉為相關期貨合約由下午3時55分至下午4時的每5秒鐘報價平均數去結算，比過往更緊貼收市市况。

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