港首季財富管理經營收入 按年跌17%

期內多間分行關閉 影響面對面銷售

香港業務首季經營收入按年跌10%至8.54億美元，除稅前基本溢利為1.44億美元，按年跌67.86%。

首季大中華及北亞區的財富管理業務收入亦減少32%，財務總監賀方德表示，除了香港和中國內地等地的防疫措施影響，亦因市况疲弱影響產品銷售，他對往後財富管理業務看法維持審慎，市場環境依然有挑戰性，雖然防疫措施在香港已經放寬，但內地仍然持續。

渣打內地業務首季經營收入按年跌2.66%至2.93億美元，除稅前利潤跌36%至1.12億美元。渣打在2月公布，目標至2024年，將中國在岸和離岸業務的除稅前利潤增長一倍。對於內地實行清零防疫政策會否影響其目標，賀方德表示，雖然零售業務會有影響，但增長目標沒有改變，因為該行在內地集中在跨境和企業資金業務，內地進出口活動仍然活躍，雖然該行為內地房地產提撥，不過其他部分表現仍然強勁。