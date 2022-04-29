經濟

渣打季績勝預期 料今年收入超目標 港以外地區業務帶動 淨息差疫後最高

【明報專訊】儘管渣打（2888）香港業務在首季亦如匯控（0005）般大跌，但其他地區業務穩健，渣打首季除稅前基本利潤為15億美元，好過市場預期的10.9億美元，按固定匯率計算按年上升5%，主要受惠金融市場收入較市場預期優勝。美國加息帶動渣打首季淨息差錄1.29厘，按季提升10點子（1厘等於100點子），是疫情以來最高水平。渣打財務總監賀方德表示，受惠於淨利息收入提升，預期今年收入增長可輕微超過2月時公布的5%至7%指引範圍。

明報記者 歐陽偉昉

渣打提升業績指引目標，帶動績後股價最多升12.31%，見3月初以來高位，全日收報52.9元，升10.44%。股價在倫敦時段再升，截至晚上約9時半時報較港股收市高逾1%。渣打今年首季有形股東權益回報率為11.1%，按年升0.3個百分點，集團行政總裁溫拓思表示，有機會提早實現在2024年達到10%的目標。另外，該行目標在2024年，將風險加權資產收入回報提升至6.5%，而今年首季已按年上升1.1個百分點至6.4%。

首季淨利息收入按年升10%

以固定匯率計算，渣打淨利息收入按年上升10%至17.9億美元，略優於市場預期的17.16億美元。首季按季提升的10點子淨息差，有7點子由3個月港元拆息等利率上升帶動。渣打預期全年平均淨息差將上升至約1.4厘，即較去年度上升約19點子，加上預期今年資產增長低至中單位數，帶動淨利息收入上升。

不過，該行指出，未來央行往後再加息1厘，該行所獲的得益會受多個因素減弱，包括存款成本上升、香港按揭息率升近封頂上限等。

首季非利息收入按年升11%至24.84億美元，好過市場預期的21.46億美元，主要由於淨交易收入按年上升21%帶動。賀方德表示，期內市場波動增加，企業客戶在選擇權工具和外匯對冲需求上升，大宗商品波動亦帶動客戶有以金融工具固定價格的需求，金融市場業務收入上升。另外，該行在俄羅斯的風險敞口不多，因此所受損失不大。

今季信貸減值撥備2億美元

渣打首季基本經營收入按年升11%至42.74億美元，經營支出按年上升8%至26億美元，該行表示，由於預期收入增加帶動與表現掛鈎薪酬支出上升，全年經營支出將略高於107億美元指引，但維持可實現正收入與成本增長差（JAWS）。此外，渣打今季信貸減值撥備2億美元，主要來自中國內地商業房地產風險敞口，以及斯里蘭卡主權評級下調，預期今年撥備會開始回復正常，至中長期貸款損失率範圍的30至35個點子。

上 / 下一篇新聞

日圓曾跌穿6算 央行堅持不干預 稱價格影響僅短期 分析憂錯判通脹
日圓曾跌穿6算 央行堅持不干預 稱價格影響僅短期 分析憂錯判通脹
跌勢料未止 恐拖累其他亞洲貨幣
跌勢料未止 恐拖累其他亞洲貨幣
金管局料港元今輪更多觸弱方保證
金管局料港元今輪更多觸弱方保證
內地物流受阻 港3月出口跌8.9%
內地物流受阻 港3月出口跌8.9%
Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年
Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年
中海油特別息連末期息派1.18元
中海油特別息連末期息派1.18元
港首季財富管理經營收入 按年跌17%
港首季財富管理經營收入 按年跌17%
港交所擬增恒指國指期貨合約月份
港交所擬增恒指國指期貨合約月份
投資者追落後藍籌 恒指升329點
投資者追落後藍籌 恒指升329點
ETF受市場歡迎 港大研究：或影響上市公司管治
ETF受市場歡迎 港大研究：或影響上市公司管治
北京允無人自駕 百度「蘿蔔快跑」獲批
北京允無人自駕 百度「蘿蔔快跑」獲批
友邦首季新業務價值 跌18%至8.53億美元
友邦首季新業務價值 跌18%至8.53億美元
開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍
開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍
投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退
投資收益下跌 人保財險首季純利齊倒退
美國首季GDP意外跌1.4% 分析料貿易逆差拖累 本地消費保持向上
美國首季GDP意外跌1.4% 分析料貿易逆差拖累 本地消費保持向上
上季用戶重拾增長 Meta股價大升17%
上季用戶重拾增長 Meta股價大升17%
Twitter首季用戶增長勝預期
Twitter首季用戶增長勝預期
張兆聰：俄延長化肥出口禁令 心連心可博
張兆聰：俄延長化肥出口禁令 心連心可博
葉創成：全家總動員認購綠債
葉創成：全家總動員認購綠債
植耀輝：展望「對辦」 微軟續持有
植耀輝：展望「對辦」 微軟續持有
技術取勝：旺旺反彈受制7.4元阻力
技術取勝：旺旺反彈受制7.4元阻力
盧駿匡：恒指匯控俱超賣 有條件反彈
盧駿匡：恒指匯控俱超賣 有條件反彈
數碼通助停課不停學 5G家居寬頻年費1600元
數碼通助停課不停學 5G家居寬頻年費1600元
麥紹棠「分身家」疑雲？ 7600萬中建股份贈長子
麥紹棠「分身家」疑雲？ 7600萬中建股份贈長子
劉思明：港股開始跑贏A股 基建電力股強勢
劉思明：港股開始跑贏A股 基建電力股強勢
周顯：私銀有特別經營模式
周顯：私銀有特別經營模式
譚新強：馬克龍連任對國際局勢啟示
譚新強：馬克龍連任對國際局勢啟示
湯文亮：移民英國如受阻 或變移民盧旺達
湯文亮：移民英國如受阻 或變移民盧旺達
疫情退 迪拜首季樓價飈
疫情退 迪拜首季樓價飈
買樓投資 可移居迪拜
買樓投資 可移居迪拜
柏瓏I一周收1.35萬票 超額33倍 今年以來「票王」 今首輪賣388伙
柏瓏I一周收1.35萬票 超額33倍 今年以來「票王」 今首輪賣388伙
MONACO MARINE昨次輪沽30伙 一周累沽265伙
MONACO MARINE昨次輪沽30伙 一周累沽265伙
新地屯門NOVO LAND 1A期最快6月推
新地屯門NOVO LAND 1A期最快6月推
將軍澳本月二手逼300宗 9個月最旺
將軍澳本月二手逼300宗 9個月最旺
西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍
西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍
仲量聯行：首季甲廈淨吸納量近百萬呎
仲量聯行：首季甲廈淨吸納量近百萬呎