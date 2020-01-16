Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年

共11控罪 兩被告否認

據報道，兩人昨日在曼克頓法院出庭時已否認控罪，聯邦檢察官要求Bill Hwang提供1億美元保釋金作擔保，目前他以名下兩處房產和500萬美元現金作擔保；至於Halligan則以100萬美元的保證金擔保，兩人已獲保釋。目前除美國紐約南區檢察官辦公室外，美國證券交易委員會還提出了民事指控。

Hwang兩處房產500萬美元保釋

據起訴書顯示，Bill Hwang被控「用市場操作和欺詐的工具」操縱上市公司股票的騙局，在一年內將他投資組合價值從15億美元誇大到超過350億美元，並利用槓桿進一步加大市場頭寸，令Archegos在「爆倉」前，總投資規模由100億美元急增至1600億美元。同時，Bill Hwang亦涉嫌使用沒有公開披露的衍生品證券來幫助掩蓋Archegos的頭寸規模。

今次Archegos被告上法庭，事緣在去年3月，Archegos重倉股之一的維亞康姆（美：VIAC）宣布配股，引發股價連日大跌，由於Archegos無法應銀行要求「補倉」，引致名下大量股份被斬倉拋售，觸發不少中概股及美股重挫，基金宣告爆煲，亦導致瑞信、野村及摩根士丹利等曾向Archegos提供資金的投行出現重大損失。