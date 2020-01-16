經濟

Archegos創辦人Bill Hwang可囚380年

【明報專訊】美國對冲基金Archegos韓裔創辦人Bill Hwang周三被捕，美國聯邦檢察官指控他涉嫌組織大規模刑事騙局來蒙蔽銀行和操縱市場。據外電引述長達59頁的起訴書報道，Bill Hwang及Archegos首席財務官Patrick Halligan被控11項刑事罪名，包括共謀欺詐、操縱市場、電訊欺詐和證券欺詐等，一旦罪成最高可能被判監380年。

共11控罪 兩被告否認

據報道，兩人昨日在曼克頓法院出庭時已否認控罪，聯邦檢察官要求Bill Hwang提供1億美元保釋金作擔保，目前他以名下兩處房產和500萬美元現金作擔保；至於Halligan則以100萬美元的保證金擔保，兩人已獲保釋。目前除美國紐約南區檢察官辦公室外，美國證券交易委員會還提出了民事指控。

Hwang兩處房產500萬美元保釋

據起訴書顯示，Bill Hwang被控「用市場操作和欺詐的工具」操縱上市公司股票的騙局，在一年內將他投資組合價值從15億美元誇大到超過350億美元，並利用槓桿進一步加大市場頭寸，令Archegos在「爆倉」前，總投資規模由100億美元急增至1600億美元。同時，Bill Hwang亦涉嫌使用沒有公開披露的衍生品證券來幫助掩蓋Archegos的頭寸規模。

今次Archegos被告上法庭，事緣在去年3月，Archegos重倉股之一的維亞康姆（美：VIAC）宣布配股，引發股價連日大跌，由於Archegos無法應銀行要求「補倉」，引致名下大量股份被斬倉拋售，觸發不少中概股及美股重挫，基金宣告爆煲，亦導致瑞信、野村及摩根士丹利等曾向Archegos提供資金的投行出現重大損失。

相關字詞﹕瑞信 欺詐

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