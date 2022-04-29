內地物流受阻 港3月出口跌8.9%

原估計升2.5％

本港3月份錄得有形貿易逆差373億元，相等於商品進口貨值的9.1%。今年第一季度商品整體出口貨值按年上升3.4%，商品進口貨值上升2.9%，季內錄得有形貿易逆差627億元，相等於商品進口貨值的5.2%。

內地目前佔本港出口主要組成部分，據統計處公布，上月本港出口到內地商品貨值約2223.54億元，佔整體出口近六成，惟金額按年下跌12.8%；至於出口至其餘主要目的地，包括美國、台灣、印度及新加坡等，按年均仍然錄得增長，惟無法抵消內地市場影響（見表）。

政府發言人表示，隨着外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾，3月商品出口貨值轉為按年下跌，同時去年同期比較基數高也是相關因素。發言人指出，期內輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

發言人指出，展望未來，環球通脹高企和主要央行收緊貨幣政策，加上地緣政治局勢緊張，將繼續影響環球經濟前景，為本港出口表現帶來挑戰。不過，近期本地疫情回穩，預期將有助逐步緩解跨境運輸不暢的情况，從而為進出口提供一些支持。