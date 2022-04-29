經濟

日圓曾跌穿6算 央行堅持不干預 稱價格影響僅短期 分析憂錯判通脹

【明報專訊】日圓今年以來累跌12％，但日本央行似無意出手干預，昨日發布的議息聲明強調，會繼續以資產購買作為維持國債孳息率曲線的措施，行長黑田東彥更重申日圓疲軟對日本經濟有利。在上述決策公布後，每美元兌日圓升穿130關口，每百日圓兌港元更一度跌穿6算水平，是自2002年4月以來20年的低位。分析指日本央行有可能錯判通脹形勢，但短期內日圓貶值勢將再拖低亞洲貨幣的匯價。

明報記者 廖毅然

昨晚日本財務省官員稱近期外匯市場的走勢「極其令人擔憂」，如果需要，將採取適當的行動。然而，美元兌日圓在這番言論後，只從最高131回落至130.6左右，仍處於130以上。每百日圓兌港元昨午最低曾見5.989，昨晚在6算左右徘徊。昨日較早前，黑田東彥雖然表示外匯市場過度波動可能產生負面影響，但亦重申日圓疲弱對日本經濟整體而言是有利的。

黑田重申弱圓有利經濟

日本央行昨日宣布將繼續在每個工作日以0.25%的收益率購買10年期日本國債，以確保收益率不超過該水平。黑田東彥強調日本目前的經濟形勢不適宜政策正常化，經濟需要持續寬鬆政策的支持。對於美國聯儲局以至歐央行等主要央行都開始貨幣政策正常化，他不認為主要國家之間的貨幣政策分化會導致政策難以實施。日本多年來一直面對通縮，但早前公布的3月核心通脹率升至0.8%，創26個月新高。日本央行昨日把截至2023年3月的本財年通脹預測提高至1.9%，接近2%的政策目標，但又預計截至2024年3月財年的通脹率會放緩至1.1%。黑田東彥指能源價格的影響只集中在短期，成本所推動的通脹不會持久。

他此前曾指出，日本央行需要將利率保持在較低水平，因為這種通脹會蠶食家庭實際收入，影響企業盈利並最終抑制經濟增長。

恒生料美元兌日圓今年見135

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，黑田東彥的言論清楚反映他無意阻止日圓下跌，「他很清楚知道在記者會這樣說，會導致日圓急跌，但他仍選擇藉此機會向外界重申其維持寬鬆政策的決心」。他估計美元兌日圓會在今年升至135水平，是2002年首季以來的高位，並引發連鎖反應，進一步拖低其他亞洲貨幣，例如人民幣（見拆局）。

但他憂慮日本央行錯判通脹，就如去年歐美央行一樣，誤以為通脹只屬短期。他指日本的能源及糧食都相當依賴進口，目前油價高企，而俄烏戰爭亦勢將推高糧食價格，若通脹因而推高至2%以上，日本央行將不得不出手干預匯價。溫灼培表示，日本首相明言希望央行努力實現2%的通脹目標，估計日本有意嘗試在通脹下激發消費。但他憂慮日本央行錯判通脹。

相關字詞﹕貨幣政策 黑田東彥 人民幣 亞洲貨幣 貶值 日圓 通脹 日本央行

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