經濟

香港地產

郭基煇：新地酒店餐飲生意回復爆疫前九成

【明報專訊】疫情緩和，加上政府派發消費券，重振港人消費力，新地執行董事郭基煇表示，上周酒店餐飲的銷售額已較3月份數字倍升，更回復至去年11月的九成，但距離去年12月旺季時仍有距離，預計在消費券帶動下，可重返當時旺市時的銷售水平。他期望，政府能進一步放寬防疫措施，以及與大灣區及境外低風險地區展開旅遊氣泡，以協助酒店業界復蘇。

郭基煇表示，在第五波疫情前，「宅度假」令酒店的入住率幾近爆滿，今年初爆發第五波疫情以來，酒店營運環境又變得十分艱巨，幸得同事創意及努力，作出不同推廣計劃，集團旗下「帝」系酒店入住率仍有約八成。他補充，集團疫下未有裁員，但要求員工清放年假，部分餐廳在最艱難時亦暫停營業，以減低支出。

長沙灣酒店最快明年底開業

至於酒店業務拓展方面，郭基煇表示，新地旗下內地及本港共有16間酒店（香港12間、內地4間），共逾6800房間。他指集團還有數間酒店在興建中，包括預計今年底開業的南京安達仕酒店（Andaz Nanjing）、2023年次季末開業的蘇州四季酒店 （Four Seasons Hotel Suzhou）、2024年竣工的 Andaz Shanghai ITC，而本港位於長沙灣興華街酒店正興建中，最快明年底開業，預計提供約900間酒店房。

另郭基煇表示，集團日前就旗下酒店推出酒店及消費購物綜合獎賞計劃Go Royal by SHKP （帝賞），為會員提供酒店餐飲、住宿、消閒及購物方面的禮遇，Go Royal會員可透過手機應用程式，使用與新地商場綜合會員計劃The Point共用的積分，於集團遍佈各區的商場換取豐富的購物禮遇；而The Point會員可在5間「帝」系酒店，以積分兌換住宿體驗及在酒店餐廳兌換餐飲獎賞。郭又稱，Go Royal旨在提升顧客體驗為目標，兩個計劃、一個帳戶、一套積分，同時滿足酒店住宿、餐飲及商場購物的多重願望。

上 / 下一篇新聞

港交所首季少賺31% 港股成交北水全縮 僅17隻新股上市 集資額挫近九成
港交所首季少賺31% 港股成交北水全縮 僅17隻新股上市 集資額挫近九成
Vivere Lifesciences煞停SPAC上市
Vivere Lifesciences煞停SPAC上市
LME行政總裁張柏廉 港交所突宣布留任
LME行政總裁張柏廉 港交所突宣布留任
FT：房地產調控 中國領導層現分歧
FT：房地產調控 中國領導層現分歧
習近平提基建撐經濟社會發展 相關股大升
習近平提基建撐經濟社會發展 相關股大升
國常會：將採更有力舉措穩就業
國常會：將採更有力舉措穩就業
按證加定按息 今年第3次 全線上調0.25厘 部分高於H按封頂息率
按證加定按息 今年第3次 全線上調0.25厘 部分高於H按封頂息率
中壽新業務價值跌14% 稱業務結構有優化
中壽新業務價值跌14% 稱業務結構有優化
被指毁約提早退租 WeWork遭追2.4億
被指毁約提早退租 WeWork遭追2.4億
網易雲音樂控騰訊音樂 指不正當競爭
網易雲音樂控騰訊音樂 指不正當競爭
思摩爾股東擬減持最多3.5%股權
思摩爾股東擬減持最多3.5%股權
Archegos創辦人 Bill Hwang被捕
Archegos創辦人 Bill Hwang被捕
金管局推數碼港元諮詢 業界籲快推 助對接數字人民幣
金管局推數碼港元諮詢 業界籲快推 助對接數字人民幣
德勤：內銀流動性充足 紓人行減息降準迫切性
德勤：內銀流動性充足 紓人行減息降準迫切性
油價飈 中石化上季多賺24%
油價飈 中石化上季多賺24%
比亞迪首季純利飈2.4倍
比亞迪首季純利飈2.4倍
YouTube廣告增長受烏戰打擊 Alphabet首季業績遜預期 股價早段跌
YouTube廣告增長受烏戰打擊 Alphabet首季業績遜預期 股價早段跌
市場憂Tesla股價下滑 礙馬斯克收購Twitter
市場憂Tesla股價下滑 礙馬斯克收購Twitter
雲業務持續增長 微軟上季多賺8%
雲業務持續增長 微軟上季多賺8%
張兆聰：低殘手機設備股發力 高偉候破阻力
張兆聰：低殘手機設備股發力 高偉候破阻力
李曉佳：TVB攻內地 可以去到幾盡
李曉佳：TVB攻內地 可以去到幾盡
技術取勝：上海復旦短線波動待突破
技術取勝：上海復旦短線波動待突破
劉思明：時代電氣業績改善 候回吐吸
劉思明：時代電氣業績改善 候回吐吸
周顯：人幣匯率最影響港股
周顯：人幣匯率最影響港股
湯文亮：跟着大媽腳步去買樓
湯文亮：跟着大媽腳步去買樓
十大屋苑本月勢破300宗 9個月首見 美孚逼50宗3年最旺 映灣園按月交投倍升
十大屋苑本月勢破300宗 9個月首見 美孚逼50宗3年最旺 映灣園按月交投倍升
上月官方樓指跌幅收窄至0.7% 業界料「財爺Plan」助穩樓價
上月官方樓指跌幅收窄至0.7% 業界料「財爺Plan」助穩樓價
利奧坊．壹隅首輪 「五．一」開售138伙
利奧坊．壹隅首輪 「五．一」開售138伙
房協安達臣道補價17億 疫下6宗補價破百億
房協安達臣道補價17億 疫下6宗補價破百億
「住好啲」創辦人1.65億購德己立街舖
「住好啲」創辦人1.65億購德己立街舖
瑞銀孟磊：中央政策不放寬 內房銷售續走弱
瑞銀孟磊：中央政策不放寬 內房銷售續走弱
晨星胡啟泰：港樓價短期續偏軟 致屯門地流標
晨星胡啟泰：港樓價短期續偏軟 致屯門地流標