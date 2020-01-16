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利奧坊．壹隅首輪 「五．一」開售138伙

【明報專訊】新盤貨如輪轉，搶攻「五．一」檔期，恒地（0012）旗下大角嘴新盤利奧坊．壹隅提速推盤，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅落實周日（5月1日）於尖沙嘴美麗華廣場推售138伙，當中包括8伙開放式、113伙1房以及17伙2房單位，實用208至382方呎。

該批138伙折實價499.516萬至938.308萬元，折實實呎22,113元至25,538元。整批總值約9.54億元，折實約8.96億元。首輪銷售將於周六（30日）截票，同日抽籤。市場消息指，項目自剛過去周日（24日）起收票，過去4日累收逾500票，超額逾2.5倍。

柏瓏I六日收1.28萬票 今截票

至於會德豐啟德MONACO MARINE，則於今晚次輪銷售112伙，發展商表示，項目截收近2600票認購登記，以來次輪開售112伙計，超額認購31倍，入票人士中包括首輪向隅客，有逾20%為新入票準買家。

與首輪開售地點一樣，MONACO MARINE今日傍晚6時於尖沙嘴太子酒店開售112伙。該112伙折實價821.5萬至1942.2萬元，折實均呎26,530元。整批總值約16億元，折實約14億元。

今日截票的信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏I，將於明日（29日）首輪開售388伙，信置營業部集團聯席董事田兆源稱，項目自上周五（22日）起收票，過去6日累收逾1.28萬票，以首輪賣388伙計，超額約32倍。

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