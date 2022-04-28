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2022年4月28日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
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LME行政總裁張柏廉 港交所突宣布留任
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張兆聰：低殘手機設備股發力 高偉候破阻力
李曉佳：TVB攻內地 可以去到幾盡
技術取勝：上海復旦短線波動待突破
劉思明：時代電氣業績改善 候回吐吸
周顯：人幣匯率最影響港股
湯文亮：跟着大媽腳步去買樓
十大屋苑本月勢破300宗 9個月首見 美孚逼50宗3年最旺 映灣園按月交投倍升
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周顯：人幣匯率最影響港股
【明報專訊】股市為什麼大跌？正如我一直所言，影響股市最大的單一因素，不是經濟，而是貨幣；而在港股，則是人民幣匯率。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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