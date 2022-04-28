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市場憂Tesla股價下滑 礙馬斯克收購Twitter

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克與推特（Twitter，美：TWTR）達成收購協議的消息，拖累特斯拉股價周二挫逾12%，跌至876.42美元，市值蒸發1260億美元（約9828億港元）。市場關注到特斯拉股價下滑，會否影響到馬斯克透過抵押特斯拉股票為收購交易進行的融資。特斯拉昨早段股價反彈3.5%。

彭博社指出，自4月4日馬斯克披露持有逾9%的推特股票以來，特斯拉的股價跌約23%，市值大跌超過2750億美元（約2.1萬億港元）。這意味馬斯克所持的17%特斯拉股份價值，在此期間大跌超過400億美元，相當於他收購推特的代價。

倘馬斯克棄收購 須付10億美元「分手費」

馬斯克此前取得收購所需的465億美元融資承諾。馬斯克將由推特擔保，進行價值130億美元的銀行融資。他亦會將名下部分特斯拉股票抵押，換取125億美元的融資。

根據馬斯克與銀行之間的協議，他須為每20美元的借款，提供價值100美元的特斯拉股票作抵押，使貸款成數達到20%。這意味他需要以價值約620億美元的特斯拉股票作為抵押，約佔其特斯拉持股的三分之一。如果馬斯克申請的這批貸款的價值，超過他所提供的抵押品價值的35%，他需追加更多股票作為抵押品。

另外，他本人還要提供約210億美元股權融資，這意味他還要沽出或抵押更多特斯拉股票，影響投資者對特斯拉股票的情緒。市場當前憂慮通脹高企及環球經濟增長放緩，加上聯儲局準備大幅加息，投資者沽出增長股，令特斯拉股價受壓。

美國證交會（SEC）的文件顯示，馬斯克若放棄收購推特，須向對方支付10億美元「分手費」。相反，若推特股東反悔，馬斯克可獲10億美元賠償。

（綜合報道）

[國際金融]

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