經濟

油價飈 中石化上季多賺24%

【明報專訊】內地最大煉油企業中石化（0386）公布第一季業績，純利為233.38億元（人民幣，下同），按年上升24.3%。期內，俄烏戰爭帶動油價高漲，集團勘探及開發業務稅前利潤按年急增逾兩倍，原油實現價格亦上升約六成。

中石化股價昨日在績前收升不足1%。集團第一季經營收益329.6億元，按年增長13.6%。最大業務為煉油板塊，首季錄得稅前利潤229.19億元，按年增15.2%。完成原油加工量6419萬噸，增長2.7%；生產成品油產量3736萬噸，增長4.7%。

受惠油價急升，首季勘探及開發業務稅前利潤114.63億元，按年大增2.73倍。油氣當量產量增加3.7%至1.21億桶油，原油實現價格大增62.2%至每桶89.02美元，天然氣實現價格升15.2%至每千立方尺8.14美元。集團表示，期內在順北、勝利、四川盆地等地區取得油氣勘探重要突破，並加快推進順北、塔河等原油產能建設。

化工業務利潤大跌近八成

國際油價上漲令集團化工業務毛利收窄。化工業務首季稅前利潤按年下跌79.5%至18.9億元。營銷及分銷業務稅前利潤則增長5.2%，成品油總經銷量下跌1.8%至5102萬噸，境內成品油總經銷量增加2.6%至4106萬噸。

相關字詞﹕勘探及開發 油價 中石化

上 / 下一篇新聞

港交所首季少賺31% 港股成交北水全縮 僅17隻新股上市 集資額挫近九成
港交所首季少賺31% 港股成交北水全縮 僅17隻新股上市 集資額挫近九成
Vivere Lifesciences煞停SPAC上市
Vivere Lifesciences煞停SPAC上市
LME行政總裁張柏廉 港交所突宣布留任
LME行政總裁張柏廉 港交所突宣布留任
FT：房地產調控 中國領導層現分歧
FT：房地產調控 中國領導層現分歧
習近平提基建撐經濟社會發展 相關股大升
習近平提基建撐經濟社會發展 相關股大升
國常會：將採更有力舉措穩就業
國常會：將採更有力舉措穩就業
按證加定按息 今年第3次 全線上調0.25厘 部分高於H按封頂息率
按證加定按息 今年第3次 全線上調0.25厘 部分高於H按封頂息率
中壽新業務價值跌14% 稱業務結構有優化
中壽新業務價值跌14% 稱業務結構有優化
被指毁約提早退租 WeWork遭追2.4億
被指毁約提早退租 WeWork遭追2.4億
網易雲音樂控騰訊音樂 指不正當競爭
網易雲音樂控騰訊音樂 指不正當競爭
思摩爾股東擬減持最多3.5%股權
思摩爾股東擬減持最多3.5%股權
Archegos創辦人 Bill Hwang被捕
Archegos創辦人 Bill Hwang被捕
金管局推數碼港元諮詢 業界籲快推 助對接數字人民幣
金管局推數碼港元諮詢 業界籲快推 助對接數字人民幣
德勤：內銀流動性充足 紓人行減息降準迫切性
德勤：內銀流動性充足 紓人行減息降準迫切性
比亞迪首季純利飈2.4倍
比亞迪首季純利飈2.4倍
YouTube廣告增長受烏戰打擊 Alphabet首季業績遜預期 股價早段跌
YouTube廣告增長受烏戰打擊 Alphabet首季業績遜預期 股價早段跌
市場憂Tesla股價下滑 礙馬斯克收購Twitter
市場憂Tesla股價下滑 礙馬斯克收購Twitter
雲業務持續增長 微軟上季多賺8%
雲業務持續增長 微軟上季多賺8%
張兆聰：低殘手機設備股發力 高偉候破阻力
張兆聰：低殘手機設備股發力 高偉候破阻力
李曉佳：TVB攻內地 可以去到幾盡
李曉佳：TVB攻內地 可以去到幾盡
技術取勝：上海復旦短線波動待突破
技術取勝：上海復旦短線波動待突破
劉思明：時代電氣業績改善 候回吐吸
劉思明：時代電氣業績改善 候回吐吸
周顯：人幣匯率最影響港股
周顯：人幣匯率最影響港股
湯文亮：跟着大媽腳步去買樓
湯文亮：跟着大媽腳步去買樓
十大屋苑本月勢破300宗 9個月首見 美孚逼50宗3年最旺 映灣園按月交投倍升
十大屋苑本月勢破300宗 9個月首見 美孚逼50宗3年最旺 映灣園按月交投倍升
上月官方樓指跌幅收窄至0.7% 業界料「財爺Plan」助穩樓價
上月官方樓指跌幅收窄至0.7% 業界料「財爺Plan」助穩樓價
利奧坊．壹隅首輪 「五．一」開售138伙
利奧坊．壹隅首輪 「五．一」開售138伙
房協安達臣道補價17億 疫下6宗補價破百億
房協安達臣道補價17億 疫下6宗補價破百億
郭基煇：新地酒店餐飲生意回復爆疫前九成
郭基煇：新地酒店餐飲生意回復爆疫前九成
「住好啲」創辦人1.65億購德己立街舖
「住好啲」創辦人1.65億購德己立街舖
瑞銀孟磊：中央政策不放寬 內房銷售續走弱
瑞銀孟磊：中央政策不放寬 內房銷售續走弱
晨星胡啟泰：港樓價短期續偏軟 致屯門地流標
晨星胡啟泰：港樓價短期續偏軟 致屯門地流標