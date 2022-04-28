金管局推數碼港元諮詢 業界籲快推 助對接數字人民幣

明報記者 歐陽偉昉

余偉文表示，制訂數碼港元發展及監管方向需多方權衡，希望就數碼港元適合應用情景、如何設計以助本港未來數碼經濟和創新、如何與現有支付系統互聯互通等問題討論。他指出，即使最終決定推出數碼港元，距離全面推出並廣泛應用還有漫長道路。

零信用風險 須具可追溯性

目前本港已有八達通、轉數快、手機錢包等多種支付工具，余偉文指出當中差異，在於市民在電子錢包內的存款，是記帳在營運機構的帳簿內，機構自身風險影響存款與現金的兌換；數碼港元則由金管局發行或支持，因此信用風險是零。雖然香港金融機構的信用風險極微，但兩者在法律層面存在技術分別。

對於應用數碼港元將遇到的挑戰，余偉文指出，數碼港元難以完全如紙幣般完全匿名，否則不符合打擊清洗黑錢的國際監管規定，故需要一定的可追溯性，當局必須審慎研判參與者取得用戶資料的程度。此外，數碼港元若相對現有支付工具欠缺明顯的優點，就難在支付生態中佔一席位。

內地在2019年開始全面啟動數字人民幣試點，截至去年底已開立2.61億個個人錢包，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，香港作為離岸人民幣業務中心，內地資金離境來港會先兌為港元，因此內地正推出數字人民幣，本港也應加快發展數碼港元作為對接。至於數碼港元能否廣泛應用，方保僑相信初期不多商戶接入數碼港元支付系統，情况會如轉數快般較少在零售使用。即使是支付工具中應用較普遍的八達通，也是因為去年電子消費券推出，才在零售商店中被廣泛接受。