網易雲音樂控騰訊音樂 指不正當競爭

指控盜播抄襲其應用程式

網易雲音樂直斥，雖然不正當競爭在商業中時有發生，但國內在線音樂因為騰訊音樂的不正當競爭而「寸草不生」。該公司敦促騰訊音樂，立即對旗下產品及業務進行整改，停止一切不正當競爭行為，包括停止侵權行為，加強商業道德培訓，並以加強內容創作等進行良性競爭。

騰訊音樂品牌與公關部負責人陳默於社交平台發文，回應「無視事實來碰瓷無助於音樂行業的發展」，並稱他們「不會加入打嘴架的行列」。他又指出，相關證據早已留存，該發起的訴訟也早已陸續發起，相信法律的公正。

兩音樂品牌近年來訴訟不斷

事實上，網易雲音樂和騰訊音樂雙方近年來訴訟不斷，主要爭議為音樂版權問題，涉及周杰倫、五月天、梁靜茹、S.H.E、李宗盛等多名知名藝人作品。此前，騰訊遭國家市監總局責令解除網絡音樂獨家版權，網易雲音樂承諾，將積極履行平台責任，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議。

雲音樂昨日升0.87%，收報63.8元。騰訊音樂昨晚開市早段升2.8%。