被指毁約提早退租 WeWork遭追2.4億

據法庭文件透露，WeWork在2016年7月起租用位於銅鑼灣謝斐道TOWER 535的第11層至20層物業，作為共享辦公室用途，租約期至2025年6月底，為期10年，每月租金接近506萬元，至2018年再加租同一物業26樓。

涉銅鑼灣TOWER 535多層樓面

原告豐泰地產指出，被告WeWork在2019年中開始洽商要求租金寬免，其後在2021年1月會面時曾向豐泰表示，希望可以重新商討租約退租部分樓層，惟最終仍維持租務協議，不過，WeWork在同年2月即未有如期繳付租金，並在4月向豐泰發信表示退租。豐泰表示，據該公司所知，WeWork在2月已開始通知租用其辦公室的會員，將搬遷至同區利園一期。

因此，豐泰指WeWork做法涉及毁約（repudiation of contract），要求對方賠償合共約2.42億元，當中包括欠付租金1.05億元，累計利息1105.78萬元，以及餘下租約期間租金約3.1億元，並扣除約1.8億元按金及其他費用。

WeWork於2010年在美國紐約成立，至去年透過與特殊目的收購公司（SPAC）BowX Acquisition合併上市，合併後日本軟銀集團（日：9984）仍保留WeWork的多數股權。

據WeWork官網顯示，公司目前在港設有6個據點，其中今年初則市傳以月租96萬元、租用中環皇后大道中9號4樓全層，佔地1.3萬平方呎。