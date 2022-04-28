經濟

中壽新業務價值跌14% 稱業務結構有優化

【明報專訊】今年內險經營環境未有好轉跡象，中國人壽（2628）昨晚公布第一季業績，新業務價值按年下跌14.3%，期內新造保單保費按年下跌1.5%，至1008.95億元（人民幣，下同）。中壽表示，受新冠病毒疫情影響，保險消費需求難以充分釋放，公司新單業務發展持續受壓，但稱業務結構有所優化。

中壽今年首季保費收入為3150.11億元，按年下降2.74%，除新造業務下跌，續期保費亦按年下跌3.31%至2141.16億元。保單利潤率較高的期交業務，首年保費按年下跌4.26%至653.66億元，其中10年期及以上首年期交保費，按年跌2.8%至191.06億元。第一季是內險「開門紅」傳統熱門銷售季度，但也未能帶動個人保險銷售人數回升，截至首季末為78萬人，按季續跌4.88%。

首季純利按年跌46.9%

此外，中壽首季純利亦按年急跌46.9%至151.78億元，公司指是受當期權益市場波動，以及去年同期基數較高的綜合影響，令投資收益按年下降。中壽期內總投資收益率為3.88%，按年下跌2.56個百分點，總投資收益為445.58億元，按年下跌31.57%。

中壽表示，內地疫情近期增加，進一步加大下行壓力，令保險行業發展進一步放緩。另外，今年首季內地利率水平仍處於低位，股市出現較大回調，亦令公司投資收益受壓。

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