習近平提基建撐經濟社會發展 相關股大升

恒指兩萬點得而復失

恒指昨日跟隨A股低開高走，開市報19,723點、低開211點，早段最多跌269點，低見19,665點；午後則回升118點，見全日高位20,053點，惟兩萬點得而復失，收市僅升11點或0.1%，報19,946點。國指昨日收報6786點，升38點或0.57%；恒生科技指數收升1.68%至3981點。

藍籌股方面，海底撈（6862）升11.41%，收報15.04元，屬升幅最大的藍籌。恒生（0011）及匯控（0005）績後股價續跌，分別跌3.38%和2.82%。

分析：第2季仍存封城風險

「ATMX」個別發展，小米（1810）升3.13%，報11.2元；美團（3690）升1.79%，報147.9元；惟阿里巴巴（9988）昨日跌0.41%，報84.55元；騰訊（0700）跌0.3%，報334.8元。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，儘管供應鏈和物流中斷情况將會改善，但中國封城風險於第二季仍然存在，尤其對電子商務行業帶來不同程度的影響。而且，投資者目前還面臨美國加息等不利因素。