LME行政總裁張柏廉 港交所突宣布留任

港交所昨日未有明確交代今次突然改變決定的原因。不過，港交所行政總裁歐冠昇表示，對張柏廉決定留任感高興，並提到過去幾周鎳市場急劇波動，張柏廉一直帶領團隊積極解決問題，展示卓越領導力，期待未來繼續與他和整個LME團隊緊密合作。

上月停鎳交易 遭英監管機構調查

張柏廉表示，近幾周發生的事情突顯LME及金屬市場的重要性，希望繼續與LME的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率。他們會繼續致力於提升市場流動性和吸引更多市場參與者。未來期望與會員、客戶及持份者緊密合作，令LME成為更有吸引力和韌性的交易平台。歐冠昇昨午在業績發布會上稱，張柏廉的專業性獲LME董事會信任。較早前LME鎳市一度停市，他認為這屬非常及史無前例的情况，他們仍就此檢討中，等待最終結果。對於商品市場長遠發展，他表示，前海聯合交易中心（QME）為現貨市場，LME為環球商品市場，交易亦延伸到香港市場，因此港交所會結合內地市場優勢，進一步和QME合作發展。