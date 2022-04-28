港交所首季少賺31% 港股成交北水全縮 僅17隻新股上市 集資額挫近九成

明報記者 陳偉燊

港交所股價昨日微跌0.1%。大摩及高盛昨日均發表報告，指港港交所首季表現大致符合預期，大摩給予目標價430元，評級為「與大市同步」；高盛維持「買入」評級及目標價520元。

港交所上季各項成交普遍下跌，其中港股通日均成交跌幅最大，按年跌42%至355億元；其次為證券市場，日均成交跌36%至1260億元，只有北向債券通日均成交按年大增34%至339億元人民幣（見表）。惟按季度計，雖然上季環球市場大幅波動，港股及衍生工具合計日均成交按季增長約16%，期交所的日均合約成交張數按季大升39%，商品成交量亦錄溫和增長。

歐冠昇：180宗新股申請處理中

集團上季收入依然主要來自現貨市場，以及包含結算費、存管、託管及代理人服務的交易後業務，期內分別貢獻除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）約12.15億及15.8億元，按年下跌27%及21%，拖累整體EBITDA跌近三年至34.73億元。

本港今年首季度只有17家新股上市，集資額約149億元，按年大跌89%。歐冠昇昨日在業績發布會上表示，雖然首季表現較弱，但是長遠仍感到樂觀，因截至昨日仍有180宗新股申請正在處理當中。他表示，集團最重要是做好本身工作、保持市場活躍、提供更好基建，讓資金及機遇結合。

指SPAC重質素 不會匆忙推動

在發展SPAC（特殊目的收購公司）市場方面，歐冠昇指出，他們會着重質素，不會匆忙推動發展，表明視SPAC為現有上市機制下的補充渠道，以確保市場平衡發展。他強調，如美國前年般，一年有數以百計的SPAC上市情况不會在港股市場發生。在當前市况，他們共收到11項SPAC申請上市，並有首家已成功上市。

摩根士丹利發表報告指港交所的首季每股盈利2.11元水平，與其預期一致。但是總收入46.9億元，則比預期有2%落差。港交所昨日在中午公布首季數據後，股價在午後反彈乏力，持續偏軟，全日逆市跌0.12%，低見321.4元。