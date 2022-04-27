Pepperstone首席分析師Weston：高息美元債較股票值博

對於目前環球市况，雖然多國已解除防疫限制，如西班牙已解除室內口罩令，泰國入境免隔離等，經濟看似復蘇在望；不過，兩年多的疫情已對各國經濟造成打擊，量化寬鬆（QE）令通脹居高不下，都令市場風險大增。Weston表示，全球尤其是歐洲及新興市場國家仍面對較高的經濟衰退風險。

風險資產回升 僅熊市反彈

他又特別提到中國內地市場，雖然內地流動性充裕，財政政策如降低存款準備金率，有助減少疫情對經濟的影響；但因為仍堅持動態清零及封城等嚴格防疫政策，令今年GDP能否保維持5.5%，以及政策能維持多久、對經濟造成多大程度影響都難以估計。除此之外，內房債務危機仍是不可忽略的重要因素，因此亦有出現增長放緩的可能，故中港股市場走勢亦難有好表現。Weston認為，投資者目前要對環球市况謹慎，雖然過去一些風險資產回升，但認為都是熊市下的反彈。在投資取向方面，應跟隨聯儲局及其他中央銀行的步伐。他續稱，早前看到許多資金流走，現時市場流動性緊張；3月聯儲局已重啟加息周期，及開始縮減資產負債表，市場預期至今年底將會加息至1.9厘，明年底為2.8厘。股票風險溢價（Equity Risk Premium）仍處於低水平，將會影響資產長遠收益回報率。總括來說，股票市場仍存在許多不確定因素及風險，投資者在現階段應更加謹慎。事情上，全球經濟增長正持續放緩，從多家公司業績可見，企業收益在上一個季度出現下滑，例如網上串流平台Netflix（美：NFLX）在第四季業績後，曾大跌20%。Weston預期企業增長放緩有可能持續至明年。

吸政府債 宜考慮較長年期

他又表示，另一個投資者需要留意的是實際利率及經調整通脹的債券收益率，現時看到美國10年期國債收益率為正數，但扣除通脹後為實際為負51個基點（1厘等於100個基點），對風險資產及股票屬不利因素。未來，他會繼續持有固定收益資產，亦預期回報率仍有向上空間，因全球高收益債券指數的利差為370個基點，並進一步擴闊至400個基點，這反映信用利差正開始擴闊。

信用利差擴闊，反映企業收入、現金流減少，需要以更高的利率吸引投資者購買債券，此情况下更看淡股票，而高息債則更吸引。他建議選擇已發展市場的短期高息債，因價值投資持續被拋售，而令市場更波動；另一方面俄烏衝突令美元兌一籃子貨幣走高，除美國之外，G10國家貨幣貶值，都會令中短期美債收益率上升。如投資政府債，則宜考慮長年期債券，因預期10年期國債息有可能在年底觸及2.2%至2.7%。

雖然看好固定收益資產多於股票，但股票仍是對冲通脹的最佳方法，投資者宜按市况在股票市場分配一定比例的投資。以過去20年的數據來看，能源行業一直在通脹升溫時有好表現，其次是原材料、工業及非必需品。對於不少投資者熱愛的科技板塊，Weston表示，行業會受到美國加息周期影響，更重要的是通脹升溫、失業率上升，科技行業會將生產成本轉嫁消費者，進一步影響行業前景。總括而言，今年投資市場會非常波動，投資者要保持開放心態，亦不要將過去認為正確事情應用於現時市况，畢竟投資市場多變，很多時會估計錯誤。若波動加劇，應減持股票，並善用市場波動特性，投資期權、期貨及各類型基金等。

黃清瑤 明報記者

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