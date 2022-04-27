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2022年4月27日星期三
技術取勝
投資策略
屯門限呎地流標 隔3年半再現 5標書未達底價 政府收回
話你知：上次流標官地 前年東涌商業地
柏瓏I收逾萬票 暫列今年新盤票王
港復蘇勢頭佳 美資代理拓商廈市場商機
寶馬山花園2180萬二手新高
港疫情拖累 匯控首季少賺28% 料儲局兩月加息1厘 推動港拆息向上
預告資本比率再跌 不會加碼回購
續用俄烏「戰爭」字眼 稱逐步縮俄業務
恒生派息0.7元 1995年來最少
堅持「清零」 大摩三降中國經濟預測
龍光主席貴梧高速40%權益 近20億售新創建
復星醫藥首季實際多賺兩成
零售綠債開售 有散戶認購1000手 iBond罕見跌穿100元 專家：投資者尋更高息產品
Hibor走高 永隆兩年存息2厘稱冠
寬按保兩月批1160宗 首置佔九成
生豬價急跌逾五成 萬洲首季多賺35%
阿里創業比賽 醫療環保初創獲勝
泡泡瑪特首季收入增近70%
蔚來合肥廠重啟生產線
中型股突急瀉 疑中資基金爆倉 創夢天地曾跌逾七成 擬斥2億回購
天譽上周五暴瀉 大股東疑遭斬倉
馬斯克將私有化Twitter 稱不靠廣告 創辦人：從華爾街手上奪回 有益公眾
特朗普：解禁也不會重返Twitter
股神拍賣「最後午餐」
張兆聰：內房救市力度加大 華潤萬象可低吸
技術取勝：JS環球生活宜守8元
鄭志剛再有新搞作 拿度網球學校登港
港千萬富翁人數減15%
劉思明：醫藥外包股康龍化成表現堅挺值留意
周顯：一般人投資 跟風無蝕底
湯文亮：有危便有「基」愈戰愈勇
盧楚仁：美元進入超強年代
Pepperstone首席分析師Weston：高息美元債較股票值博
技術取勝：JS環球生活宜守8元
【明報專訊】理想汽車96.5元沽壓大（圖）
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