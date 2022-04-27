特朗普：解禁也不會重返Twitter

不過特朗普表示，即使馬斯克撤銷Twitter對他的禁令，他也不會重返Twitter平台。他說自建的社交平台「Truth Social」正按預定計劃推出。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，無論是誰擁有或經營Twitter，美國總統拜登也一直關注大型社交平台的影響力，主張科技平台必須對其造成的危害負責。

歐盟官員則強調，無論是汽車製造商，還是社交媒體，任何在歐盟經營的企業，都要遵守歐盟法規，包括最早可望於2024年生效的《數碼服務法》。

外交部汪文斌：中國影響Twitter無根據

亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），在Twitter轉發一則關於Twitter或因為特斯拉在中國有大量投資而被染紅的評論，並指：「有趣的問題，中國政府是否會在這個社交平台多一點影響力？」路透社記者昨在中國外交部發言人汪文斌主持的例行記者會，3次就馬斯克收購Twitter提問，要求中方評論收購協議，又問及中方會否利用特斯拉在中國擁有生產基地，以此牽制特斯拉來影響Twitter的內容；汪文斌回應：「我注意到你很會猜測，但是沒有任何事實依據。」

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