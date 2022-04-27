馬斯克將私有化Twitter 稱不靠廣告 創辦人：從華爾街手上奪回 有益公眾

Twitter股價早段跌逾1%，徘徊50美元水平。市場憂環球經濟增長放緩，美股三大指數周一止跌回升後，昨早段恢復下滑。

Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）表示，自己最大的遺憾，是Twitter被華爾街及廣告模式佔有，原則上任何人不應擁有或經營Twitter，它不應成為一家公司，而是成為有益於公眾的體系，「從華爾街手上奪回是正確的第一步」。他深信馬斯克介入是唯一解決方案。

馬斯克倡訂閱制支持營運

實現「言論自由」承諾

馬斯克曾表示，這交易不是一種賺錢的方式，主張Twitter更依賴訂閱費，而不是廣告，以實現言論更開放的承諾。自稱是「言論自由絕對主義者」的馬斯克，還反對Twitter的內容審核，惟多數Twitter廣告客戶希望發言有一定準則，以防不當內容出現影響廣告客戶的形象。

《華爾街日報》的分析指出，馬斯克的收購資金中，超過一半是債務形式，意味馬斯克仍需維持Twitter的現金流，以償還相關債務，若沒有廣告業務將難以做到。

據Twitter公布，馬斯克已獲255億美元的債務及「保證金貸款融資」（margin loan financing）。馬斯克將由Twitter擔保，進行價值130億美元的銀行融資。他亦會將名下目前約值1700億美元的特斯拉股票，抵押一部分換取125億美元的融資。

另外，馬斯克需自行提供約210億美元資金，對此他未向外界披露融資詳情。彭博社估計，馬斯克坐擁2570億美元的財富，但他手上只有約30億美元現金和一些流動資產，預計他要透過一系列方式集資（見表）。

對於Twitter的願景，馬斯克表示，言論自由是民主的基石，而Twitter是自由討論的廣場，希望引入新功能，使算法開源（open source）提升信任，並打擊發表垃圾評論的機械人，確保由真人發言。

與現CEO不咬弦 或換血

不過馬斯克迄今未公布收購後的營運安排，例如誰擔任CEO，以及改革細節。接替多爾西的現任行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）掌舵僅5個月，他上任不久，馬斯克就在Twitter發帖，內容似乎暗示阿格拉瓦爾把多爾西從Twitter除掉。外界預期，阿格拉瓦爾難與馬斯克合作。

至於Twitter的董事會成員也可能換血。在馬斯克拒絕加入董事會，並提出收購建議後，由Salesforce聯席行政總裁泰勒（Bret Taylor）領導的董事會採取「毒丸計劃」，試圖利用股權攤薄措施抗衡收購。在Twitter私有化後，馬斯克可能清理門戶。外界揣測他可能與關係密切的多爾西合作，暫未知馬斯克準備實施多少控制權。

國際特赦憂放任仇恨暴力

外界關注他會否像亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），以獨立團隊經營《華盛頓郵報》，又或親自管理。對於該平台將如何審核內容，又或被封的保守派帳號會否恢復，也是外界關注焦點。

國際特赦組織擔心Twitter未來可能對仇恨、暴力言論採取放任態度。人權觀察研究員布朗（Deborah Brown）稱，言論自由不是絕對權利，Twitter應確保最脆弱的用戶在平台的安全。

（綜合報道）

[國際金融]