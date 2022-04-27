經濟

天譽上周五暴瀉 大股東疑遭斬倉

【明報專訊】小型內房股天譽置業（0059）上周五（22日）股價突然暴瀉八成後停牌，至今仍未發公告交代。據聯交所資料顯示，天譽主席兼大股東余斌當日疑遭「斬倉」，場內以平均價不足0.1元沽出約3.8%或3.22億股天譽股份，以該股前一天（21日）收市價仍達0.48元計，一天之內該批股份價值蒸發逾1.2億元。

余斌減持股份價值 一日蒸發逾1.2億元

據余斌申報，他在天譽股價暴瀉當日以每股平均價0.0998元，在市場內出售天譽逾3.22億股，涉資逾3213萬元。減持完成後，余斌在天譽的持股比例由原先的69.2%，降至65.37%。

以天譽上周四收市價0.48元計，余斌上周五減持，價值跌約1.2億元。天譽上周五在股價暴瀉下主動申請停牌，稱擬公布一項內幕消息，但至昨晚亦未有進一步消息公布。

雖然股份申報未有提及減持是否涉及股份「斬倉」，但翻查天譽去年度年報資料，余斌所持約30億股股份已抵押予海通證券換取融資，佔該集團35.5%權益；另據了解，海通是上周該股暴跌當天，其中一家大手推出沽盤券商之一。

去年已押30億股股份予海通

值得留意的是，余斌家族目前控制的A股上市公司綠景控股（深：000502），亦因為連續4年虧損陷入退市危機。該股股價昨日跌近5%，市值約8.19億元人民幣。

相關字詞﹕余斌 天譽置業

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