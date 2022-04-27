天譽上周五暴瀉 大股東疑遭斬倉

余斌減持股份價值 一日蒸發逾1.2億元

據余斌申報，他在天譽股價暴瀉當日以每股平均價0.0998元，在市場內出售天譽逾3.22億股，涉資逾3213萬元。減持完成後，余斌在天譽的持股比例由原先的69.2%，降至65.37%。

以天譽上周四收市價0.48元計，余斌上周五減持，價值跌約1.2億元。天譽上周五在股價暴瀉下主動申請停牌，稱擬公布一項內幕消息，但至昨晚亦未有進一步消息公布。

雖然股份申報未有提及減持是否涉及股份「斬倉」，但翻查天譽去年度年報資料，余斌所持約30億股股份已抵押予海通證券換取融資，佔該集團35.5%權益；另據了解，海通是上周該股暴跌當天，其中一家大手推出沽盤券商之一。

去年已押30億股股份予海通

值得留意的是，余斌家族目前控制的A股上市公司綠景控股（深：000502），亦因為連續4年虧損陷入退市危機。該股股價昨日跌近5%，市值約8.19億元人民幣。