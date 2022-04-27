經濟

寬按保兩月批1160宗 首置佔九成

【明報專訊】港府今年2月再放寬按保，將首置按保門檻上調至1200萬元。據金管局向立法會提交的文件顯示，截至上周三（20日）為止，按證公司年內累批約1.25萬宗按保申請，當中有1160宗屬於最新修訂後適用範圍下個案。獲批申請中，超過九成為首次置業人士。

年內累批1.25萬宗按保申請

文件同時顯示，今年2月新批出住宅按揭貸款的平均按揭成數55%，按年跌3個百分點；新批住宅按揭貸款的平均供款與入息比率近期維持於約36%水平。

根據經絡按揭轉介研究部資料，有關措施推出後，首2個月（2月23日至4月22日）計算，該行涉及按保的客戶申請佔整體個案的33%，對比放寬措施前2個月（2021年12月23日至2022年2月22日）的24.6%增加達8.4個百分點，比例創下有紀錄以來新高。以樓價劃分，在申請按保計劃的個案中，樓價1000萬元或以下物業佔比為83%。

經絡：疫情回穩 按揭增加

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，該行內部資料顯示，近月申請按揭宗數按月升六成，反映現時疫情進一步回穩，樓市亦顯著復蘇。隨着市場積壓多個月的購買力釋放，加上港府再放寬按保，相信可吸引更多人以高成數按揭換樓，而選用按保計劃的比例將有潛力繼續上升。

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