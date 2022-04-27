復星醫藥首季實際多賺兩成

中國擬引入復必泰疫苗 股價升逾7%

季內，復星醫藥收入按年增加28.9%至103.8億元。公司表示，首季收益主要受惠於mRNA新冠疫苗復必泰、注射用曲妥珠單抗「漢曲優」、馬來酸阿伐曲泊帕片「蘇可欣」、肝素系列製劑等產品的增長貢獻。截至今年3月底，復必泰在港澳台累計接種逾2400萬劑疫苗。

復星醫藥又表示，公司上季已獲許可，向中低收入的國家供應默沙東研發的新冠藥物Molnupiravir、輝瑞新冠藥物Nirmatrelvir等。旗下在上海建設的移動式方艙實驗室，也在今年3月正式啟動檢測。

另外，在本月初，復星醫藥自研的新冠病毒抗原檢測試劑於中國境內獲批上市。此前，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM註冊，獲列入歐盟衛生安全委員會HSC Common List（歐盟通用白名單）。