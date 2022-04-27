經濟

復星醫藥首季實際多賺兩成

【明報專訊】復星醫藥（2196）昨日收市後公布今年首季業績，期內純利按年大幅下跌45.4%，至4.62億元（人民幣，下同），季內表現主要受累於旗下投資BioNTech（美：BNTX）等金融資產的股價下跌，撇除非經常項目之後，首季度純利實際增長逾兩成至8.01億元。據報道，中國擬考慮引入復必泰疫苗，復星醫藥昨日股價升逾7%，收報34.55港元。

中國擬引入復必泰疫苗 股價升逾7%

季內，復星醫藥收入按年增加28.9%至103.8億元。公司表示，首季收益主要受惠於mRNA新冠疫苗復必泰、注射用曲妥珠單抗「漢曲優」、馬來酸阿伐曲泊帕片「蘇可欣」、肝素系列製劑等產品的增長貢獻。截至今年3月底，復必泰在港澳台累計接種逾2400萬劑疫苗。

復星醫藥又表示，公司上季已獲許可，向中低收入的國家供應默沙東研發的新冠藥物Molnupiravir、輝瑞新冠藥物Nirmatrelvir等。旗下在上海建設的移動式方艙實驗室，也在今年3月正式啟動檢測。

另外，在本月初，復星醫藥自研的新冠病毒抗原檢測試劑於中國境內獲批上市。此前，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM註冊，獲列入歐盟衛生安全委員會HSC Common List（歐盟通用白名單）。

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