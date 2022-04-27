經濟

龍光主席貴梧高速40%權益 近20億售新創建

【明報專訊】再有內房老闆出售資產套現。新創建（0659）昨日公布，向內房股龍光集團（3380）主席兼大股東紀海鵬收購位於廣西的貴港至梧州高速公路（貴梧高速）的40%權益，總代價為19.024億元（人民幣，下同）。

內部資源或銀行貸款支付

翻查資料，今次出售貴梧高速股權的龍光交通及龍光基業，均為紀海鵬持股的私人公司，其中紀海鵬實際持有龍光交通47%股權，並透過龍光交通全資持有龍光基業。貴梧高速位於廣西，連接貴港至梧州，全長約198公里，特許經營期至2045年，截至去年底止年度稅後淨利潤約1.71億元。

餘下特許經營23年 去年稅後淨利1.7億

根據公告，交易完成後，該高速公路將由新創建及龍光基業分別持有40%及60%，並預計作為新創建的合營企業入帳。該公路餘下特許經營期約為23年，而收購總代價將分兩期支付，並由新創建內部資源及或銀行提供的未動用銀行貸款撥付。

新創建表示，收購事項符合集團投資策略，預計將進一步加強道路業務作為核心業務之一，並將擴展新創建在內地基礎設施投資範疇。 道路投資組合產生的穩定現金流及經常收入將有助新創建抵禦外部複雜因素及全球低收益環境的影響。集團預計，收購事項完成後，高速公路將為新創建的現金流及財務表現帶來即時貢獻，有利於新創建的道路業務的整體表現。

相關字詞﹕紀海鵬 龍光集團 新創建 新世界

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