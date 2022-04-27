恒生派息0.7元 1995年來最少

恒生銀行表示，每股0.7元的中期股息，是考慮現時普遍不利市場的因素及其對財富管理業務的影響、以宏觀經濟為基準的預期信貸損失之變動及在內地房地產市場不確定和本地物業市場軟化下的資產估值。恒生銀行會繼續密切觀察市場發展，並會在派發股息時維持審慎的態度。

該行又表示，由於疫情持續影響主要市場，經濟前景的不確定及挑戰仍然存在。美國貨幣政策正常化步伐比預期快，加上地緣政治緊張，進一步抑制了香港在今年第一季的經濟復蘇。

Jefferies料隨後股息回升

券商Jefferies指出，恒生銀行首季的盈利情况可能與匯控（0005）香港區相近，雖然淨息差溫和擴張，但非利息收入疲弱，信貸成本面臨正常化。

該行相信，當息口逐步上升，恒生銀行會提升隨後數季的每股派息，股價可能在130元至140左右有支持，這代表約4厘的股息率。該行認為，隨着加息路徑日趨明朗及香港經濟開始觸底反彈，是時候重新審視香港銀行股。