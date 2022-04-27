經濟

恒生派息0.7元 1995年來最少

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日也公布今年第一次中期股息，惟每股僅派0.7元，較去年同期的1.1元減少36.4%，亦低於2020年疫情期間的0.8元。據彭博資料顯示，若不計特別股息，只計每年4次的中期股息，今次宣派每股0.7元是1995年以來最少。恒生昨日收報145元，跌4.79%，跌幅較匯控大。

恒生銀行表示，每股0.7元的中期股息，是考慮現時普遍不利市場的因素及其對財富管理業務的影響、以宏觀經濟為基準的預期信貸損失之變動及在內地房地產市場不確定和本地物業市場軟化下的資產估值。恒生銀行會繼續密切觀察市場發展，並會在派發股息時維持審慎的態度。

該行又表示，由於疫情持續影響主要市場，經濟前景的不確定及挑戰仍然存在。美國貨幣政策正常化步伐比預期快，加上地緣政治緊張，進一步抑制了香港在今年第一季的經濟復蘇。

Jefferies料隨後股息回升

券商Jefferies指出，恒生銀行首季的盈利情况可能與匯控（0005）香港區相近，雖然淨息差溫和擴張，但非利息收入疲弱，信貸成本面臨正常化。

該行相信，當息口逐步上升，恒生銀行會提升隨後數季的每股派息，股價可能在130元至140左右有支持，這代表約4厘的股息率。該行認為，隨着加息路徑日趨明朗及香港經濟開始觸底反彈，是時候重新審視香港銀行股。

相關字詞﹕香港經濟 第一次中期股息 股息 派息 恒生銀行

上 / 下一篇新聞

屯門限呎地流標 隔3年半再現 5標書未達底價 政府收回
屯門限呎地流標 隔3年半再現 5標書未達底價 政府收回
話你知：上次流標官地 前年東涌商業地
話你知：上次流標官地 前年東涌商業地
柏瓏I收逾萬票 暫列今年新盤票王
柏瓏I收逾萬票 暫列今年新盤票王
港復蘇勢頭佳 美資代理拓商廈市場商機
港復蘇勢頭佳 美資代理拓商廈市場商機
寶馬山花園2180萬二手新高
寶馬山花園2180萬二手新高
港疫情拖累 匯控首季少賺28% 料儲局兩月加息1厘 推動港拆息向上
港疫情拖累 匯控首季少賺28% 料儲局兩月加息1厘 推動港拆息向上
預告資本比率再跌 不會加碼回購
預告資本比率再跌 不會加碼回購
續用俄烏「戰爭」字眼 稱逐步縮俄業務
續用俄烏「戰爭」字眼 稱逐步縮俄業務
堅持「清零」 大摩三降中國經濟預測
堅持「清零」 大摩三降中國經濟預測
龍光主席貴梧高速40%權益 近20億售新創建
龍光主席貴梧高速40%權益 近20億售新創建
復星醫藥首季實際多賺兩成
復星醫藥首季實際多賺兩成
零售綠債開售 有散戶認購1000手 iBond罕見跌穿100元 專家：投資者尋更高息產品
零售綠債開售 有散戶認購1000手 iBond罕見跌穿100元 專家：投資者尋更高息產品
Hibor走高 永隆兩年存息2厘稱冠
Hibor走高 永隆兩年存息2厘稱冠
寬按保兩月批1160宗 首置佔九成
寬按保兩月批1160宗 首置佔九成
生豬價急跌逾五成 萬洲首季多賺35%
生豬價急跌逾五成 萬洲首季多賺35%
阿里創業比賽 醫療環保初創獲勝
阿里創業比賽 醫療環保初創獲勝
泡泡瑪特首季收入增近70%
泡泡瑪特首季收入增近70%
蔚來合肥廠重啟生產線
蔚來合肥廠重啟生產線
中型股突急瀉 疑中資基金爆倉 創夢天地曾跌逾七成 擬斥2億回購
中型股突急瀉 疑中資基金爆倉 創夢天地曾跌逾七成 擬斥2億回購
天譽上周五暴瀉 大股東疑遭斬倉
天譽上周五暴瀉 大股東疑遭斬倉
馬斯克將私有化Twitter 稱不靠廣告 創辦人：從華爾街手上奪回 有益公眾
馬斯克將私有化Twitter 稱不靠廣告 創辦人：從華爾街手上奪回 有益公眾
特朗普：解禁也不會重返Twitter
特朗普：解禁也不會重返Twitter
股神拍賣「最後午餐」
股神拍賣「最後午餐」
張兆聰：內房救市力度加大 華潤萬象可低吸
張兆聰：內房救市力度加大 華潤萬象可低吸
技術取勝：JS環球生活宜守8元
技術取勝：JS環球生活宜守8元
鄭志剛再有新搞作 拿度網球學校登港
鄭志剛再有新搞作 拿度網球學校登港
港千萬富翁人數減15%
港千萬富翁人數減15%
劉思明：醫藥外包股康龍化成表現堅挺值留意
劉思明：醫藥外包股康龍化成表現堅挺值留意
周顯：一般人投資 跟風無蝕底
周顯：一般人投資 跟風無蝕底
湯文亮：有危便有「基」愈戰愈勇
湯文亮：有危便有「基」愈戰愈勇
盧楚仁：美元進入超強年代
盧楚仁：美元進入超強年代
Pepperstone首席分析師Weston：高息美元債較股票值博
Pepperstone首席分析師Weston：高息美元債較股票值博