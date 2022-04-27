經濟

續用俄烏「戰爭」字眼 稱逐步縮俄業務

【明報專訊】上月外電曾報道，匯控（0005）曾修改分析師報告用字，將俄烏「戰爭（war）」軟化為「衝突（conflict）」。匯控昨日在首季業績報告，明確使用「戰爭」一詞。該行表示，戰爭繼續對烏克蘭及其他地區造成毁滅性後果，正為區內員工提供支援，並配合英國及其他地區政府的制裁措施。

早前外界質疑匯控沒有撤走俄羅斯業務，匯控昨表示，將不會在俄羅斯開展新業務或接受新客戶，業務正逐步收縮。該行於俄羅斯主力服務總部設於其他地區的跨國企業客戶，作為一家環球銀行，有責任協助他們處理該等棘手問題。

匯控披露截至首季末，集團在俄羅斯的風險承擔，即客戶貸款、債券等金融資產，主要與批發貸款有關，有13億美元於俄羅斯記帳，另有4億美元在境外記帳。該行在今年首季預期信貸損失撥備6.42億美元，其中2.5億美元與俄羅斯資產有關，財務總監邵偉信就目前可見情况，已經充分撥備。

今年內房貸款撥備料持續

匯控首季再為中國內地商業房地產貸款撥備1.6億美元，邵偉信表示金額在今季有所減少，雖然內地對房地產貸款政策有放寬，對流動性會有幫助，不過市場情况仍然疲弱，預期今年仍要撥備。

邵偉信表示，首季信貸損失撥備為平均貸款額的0.25%，目前撥備已相當足夠，暫不預期在年底前需大額撥備，該行續預期提撥將恢復至平均貸款額0.3%，是正常經濟周期0.3%至0.4%的底部。

相關字詞﹕預期信貸損失 撥備 內地房地產 俄軍侵烏 俄烏戰爭 匯控 中國 俄羅斯 新冠肺炎

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