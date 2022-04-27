港疫情拖累 匯控首季少賺28% 料儲局兩月加息1厘 推動港拆息向上

回購不加碼 ADR再跌逾3%

匯控表示，除2月公布的10億美元回購，今年不擬再作回購（另見稿），股價績後收市挫4.16%，收報49.5元，見個半月新低。歐美時段接力再跌，截至晚上10時，匯控ADR折合跌穿48港元，較港股收市再跌逾3%。

上季財管銷售旺季 或累全年表現

匯控首季經調整收入按年跌3.19%至125.49億美元，財富管理及個人銀行收入跌6.02%至52.31億美元，其中財富管理收入減少19%至19.27億美元。邵偉信指出，首季香港最高峰時有一半分行關閉，影響基金銷售按年減少三成，期內投資波動令保險資產按市值錄得不利變動。邵偉信表示，第一季是財富管理銷售重要季度，即使其餘三季回復正常，仍拖累全年表現。

淨息差續改善 維持股本回報目標

不過，匯控淨息差期內有所提升，首季淨息差為1.26厘，是疫情以來首次按季上升（見圖），帶動匯控淨利息收益按年升7.41%至69.97億美元。邵偉信指出，今明兩年進入快速加息周期，預期聯儲局在5月和6月各加息0.5厘，英倫銀行亦會在下次會議加息0.25厘，港元拆息也會在未來一至兩季內明顯上升。他表示，匯控是對息口最敏感的銀行之一，隨着淨利息收益等收入前景改善，集團維持在2023年平均有形股本回報率至少達到10%的目標。

首季環球債務市場和自營投資收入減少，令環球銀行及資本市場收入按年跌4%。工商金融為期內唯一收入上升的業務，按年增9%。今年環球經濟增長前景不明朗，但邵偉信表示，目前未見客戶活動減少，疫情影響下過去兩年商界降低槓桿，今年首季則是首次恢復擴張。雖然客戶對經濟前景審慎，不過疫後經濟恢復，客戶正在大幅投資帶動貸款增長。

獲大摩上調每股盈利預測

摩根士丹利發表報告，指匯控今季淨息差好過預期，雖然非利息收入較弱，不過仍將今年每股盈利增長預測提升4.8%至0.79美元，明年則提升1.2%至0.93美元。目標價維持59元，評級維持「與大市等同」。

明報記者 歐陽偉昉