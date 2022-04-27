經濟
香港地產

港復蘇勢頭佳 美資代理拓商廈市場商機

【明報專訊】俄烏戰爭持續，為影響環球政經局勢的最大陰霾，但隨着本港第五波疫情趨緩和，本港經濟、樓市開始見復蘇勢頭，美資地產代理行Newmark Group, Inc（下稱「Newmark」），藉此機會拓展在亞太區的地產代理發展業務，並敲定在香港開拓地產代理業務。

Newmark行政總裁Barry Gosin表示，Newmark香港地產顧問團隊，由簡儒德（Rhodri James）擔任香港副主席，團隊亦包括多名資深地產專才，包括同為香港董事總經理的戴約翰（John Davies）、佳德萊（James Catterall）、沈燦城（Terry Shum），他們均熟悉亞太區地產市場，可為客戶提供租賃、租戶代理及企業服務等服務。Barry Gosin笑稱，集團發展業務的首要條件是先找尋合適人才，再擴展團隊。

擬租國金單位作辦公室

Newmark香港副主席簡儒德透露，目前已在香港聘請約10名經紀，期望未來將有更多資深從業員加盟，並計劃租用中環國際金融中心單位，作為辦公室。被問及在疫情下，為何開拓正受重創的商業物業市場，作為在香港的起步點，Newmark董事總經理佳德萊坦言，本港爆發新一波疫情，商廈市場受重創、空置率上升，惟正因不少商廈單位空置，租戶此時反為有更多選擇。

事實上，市區核心地段未來不乏全新地標式商廈落成，佳德萊表示，恒地（0012）旗下中環美利道The Henderson、長實(1113)長江中心第2期等均是市場焦點。Newmark另一位香港董事總經理戴約翰補充，除商業市場外，工廈市場亦不容忽視，因為工廈是投資者熱捧項目之一。

明報記者 甘潔瑩

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