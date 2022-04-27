話你知：上次流標官地 前年東涌商業地

【明報專訊】今次屯門限呎地，為3年半來首次再有住宅官地流標，但翻查資料，在過去5個財政年度，政府就賣地招標超過70次，當中有6次流標，一律因標價低於底價而收回土地，而對上一幅流標官地，為2020年10月推出的東涌第57區商業地。
華懋上月估值下限27億奪標
上述東涌第57區商業地，於2020年10月首推，當時僅收到3份標書，最後因沒有任何標價達到政府底價而流標；當時業界認為，東涌新填海區基建配套未完善，令該地回報期遙遠、投資風險高，致發展商出價保守。
相隔約1年半，政府今年3月修改地契條款重推，由華懋以27.78億元奪標，屬市場估值下限，以可建總樓面約126.14萬方呎計，每方呎樓面價2202元。
至於對上一幅住宅官地流標，為山頂文輝道豪宅地，2018年10月截標時，雖吸引9組財團入標競投，惟最後因全數標價低於底價而流標。
其後，政府於2020年將地皮「一拆二」重新招標，最終2、4、6、8號於2020年12月由「山頂大地主」九倉（0004）獨資以120億元、每方呎樓面地價46,272元投得；9、11號由九倉合組財團以72.5億元，每方呎樓面地價50,010元投得，曾兩度創下全港最貴樓面價住宅官地。