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屯門限呎地流標 隔3年半再現 5標書未達底價 政府收回

【明報專訊】為改善市民生活環境，政府去年底公布在部分地皮，加入單位面積下限條款，而首幅加入相關限呎條款的住宅官地，即上周五截標的屯門青山公路大欖段地皮，卻流標收場，為2018年10月山頂文輝道地皮流標後，3年半以來再有住宅官地流標。業界分析指出，項目流標未必與限呎條款有關，相信因為該區供應甚多，但缺乏交通配套下，樓價升幅可能跑輸大市，令發展商出價較保守所致。

明報記者 林尚民、容婌維

上述青山公路大欖段地皮，附近主要大型屋苑包括永泰（0369）旗下OMA by the Sea、The Carmel等，項目最高可建樓面逾130萬方呎；地皮設有限呎條款，即每伙單位實用最小280方呎，為首幅加入相關條款的住宅官地。

不過，地皮上周五截標，只有5家發展商入標，而且全為本地「大孖沙」，分別為新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、嘉華（0173）及長實（1113）。市場曾估計，地皮估值約73.35億至85億元、每方呎樓面地價約5600至6500元。

首幅限單位最低面積官地

地政總署昨公布，沒有任何標價達到政府專業估價師評估的底價，所以全部標書不獲接納，而政府是按既定機制，在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，就不會出售，而底價會在截標當日訂定，以便考慮最新市况，政府亦不會揣測投標者出價考慮。

政府：續落實最低面積要求

另發展局發言人表示，雖然是次未能成功招標，但政府會繼續將最低單位面積要求，落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。

對3年半來首次有住宅官地流標，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，雖然項目位於新界西北，惟青山公路大欖段並無集體運輸系統，加上附近發展項目眾多，過往新盤開價、或二手樓價都只屬平穩，加上今次項目規劃大和投資額高，都影響發展商出價，反而限呎條款並無大影響。

分析：交通供應考量 非關限呎

事實上，港鐵（0066）可建最高住宅樓面逾29萬方呎的將軍澳百勝角通風樓項目，雖同樣設限呎條款，惟早前仍批予新世界（0017）、招商局置地（0978）財團。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明稱，上述屯門地皮發展規模大，附近供應亦多，而且今個財政年度還不乏住宅地皮，因此發展商可能暫採觀望態度，但相信對後市仍然樂觀。他續稱，雖然美國加息周期開始，但認為香港暫時未必跟隨加息，對買家供樓負擔影響甚微；面對中國經濟下行，這幅地皮主要目標該是香港分支家庭或區內換樓客，亦不屬導致流標主因。

[香港地產]

相關字詞﹕地政總署 發展局 限呎地 地皮流標 屯門青山公路大欖段

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