經濟

香港地產

中海外363萬續租太古廣場三期 減租最多兩成

【明報專訊】雖然疫情緩和，惟寫字樓租金表現仍然低迷，部分甲級商廈仍要減租留客，其中太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場三期，上月獲中海外（0688）以逾363萬元續租3層近4.5萬方呎樓面，較5至7年前減租超過一至兩成。

平均呎租81元 近年低位

資料顯示，中海外今次續租太古廣場三期部分包括7樓、10樓及11樓，每層樓面14,946方呎，合共即約44,838方呎，若以總租金逾363萬元計，平均呎租約81元，屬該廈近年新低呎租。其中7樓部分，中海外2017年起租用，當時月租約153.94萬元，呎租約103元，最新續租每月租金為121.06萬元，呎租81元，減租約21%。

至於10樓、11樓部分，中海外早於2005年、即該廈落成初期已租用，最新續租租金為242萬元，呎租81元，中海外對上一次續租該兩層，早於2015年簽訂、並於2016年生效，當時月租約272萬元，即現時減租約11%。

事實上，據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，上月份整體甲級寫字樓租賃市場仍錄得56,200方呎正吸納量，為連續6個月錄得正吸納量.

仲量聯行：甲廈租賃連續6月正吸納

不過，隨着新供應落成，上月底整體市場的空置率升至9.4%（2月份為9.1%），仲量聯行大中華研究部主管黃志輝又指，上月整體甲級寫字樓租金按月下跌0.2%，主要分區中，中環租金月內微跌0.1%，而港島東錄得最大租金跌幅。

上 / 下一篇新聞

股債匯齊挫 恒指大跌失2萬關 余偉文撰文預警 外匯基金料受「三重打擊」
股債匯齊挫 恒指大跌失2萬關 余偉文撰文預警 外匯基金料受「三重打擊」
德分析師續看淡：中資科技股苦日子未盡
德分析師續看淡：中資科技股苦日子未盡
分析：今輪跌浪 內地封城因素大
分析：今輪跌浪 內地封城因素大
獲中央支持 部分房企上報發債計劃
獲中央支持 部分房企上報發債計劃
國務院：釋放消費 逐步撤汽車限購措施
國務院：釋放消費 逐步撤汽車限購措施
招行股價再挫一成 副行長：非常着急
招行股價再挫一成 副行長：非常着急
基金公會促港訂通關時間表 冀政府「盡做」 憂外資撤離「臨時變永久」
基金公會促港訂通關時間表 冀政府「盡做」 憂外資撤離「臨時變永久」
畢馬威籲僱主以創新方式吸引人才
畢馬威籲僱主以創新方式吸引人才
WeLab快推智能理財顧問服務
WeLab快推智能理財顧問服務
中興首季純利微升1.6%
中興首季純利微升1.6%
大摩：中港今年難通關 九置商場租金料受壓
大摩：中港今年難通關 九置商場租金料受壓
Twitter管理層擬賣盤馬斯克 WSJ：最快日內敲定 股價早段升4%
Twitter管理層擬賣盤馬斯克 WSJ：最快日內敲定 股價早段升4%
可樂首季銷售升16% 股價升近3%創新高
可樂首季銷售升16% 股價升近3%創新高
新加坡3月通脹5.4% 近10年新高
新加坡3月通脹5.4% 近10年新高
張兆聰：人幣弱勢 港股反彈空間有限
張兆聰：人幣弱勢 港股反彈空間有限
瑞銀財富管理：中央料不推動人民幣貶值振經濟
瑞銀財富管理：中央料不推動人民幣貶值振經濟
劉宇亮：人民幣走弱 股匯雙殺
劉宇亮：人民幣走弱 股匯雙殺
薛偉傑：海洋生物鏈吸碳力強 成新興創業主題
薛偉傑：海洋生物鏈吸碳力強 成新興創業主題
技術取勝：華能升穿20天線短線轉穩
技術取勝：華能升穿20天線短線轉穩
何民傑：取消強積金對冲害基層
何民傑：取消強積金對冲害基層
劉思明：人幣急跌民心浮動 舊經濟股須提防
劉思明：人幣急跌民心浮動 舊經濟股須提防
周顯：無人不知的盤谷銀行「神話」
周顯：無人不知的盤谷銀行「神話」
湯文亮：新樓熟成期縮短 助增供應
湯文亮：新樓熟成期縮短 助增供應
兩大新盤五一前推500伙搶客 柏瓏I周五首輪賣388伙 MONACO MARINE周四次輪售
兩大新盤五一前推500伙搶客 柏瓏I周五首輪賣388伙 MONACO MARINE周四次輪售
凱滙1房特色戶實呎2.73萬 同類新高
凱滙1房特色戶實呎2.73萬 同類新高
錦繡花園「孖屋」打通 2300萬成交破頂
錦繡花園「孖屋」打通 2300萬成交破頂
太極軒3幢住宅放售 市值共22億
太極軒3幢住宅放售 市值共22億
利奧坊‧壹隅 同系最近奧運站
利奧坊‧壹隅 同系最近奧運站
會所由日本設計師操刀 洋溢和風
會所由日本設計師操刀 洋溢和風