經濟

香港地產

太極軒3幢住宅放售 市值共22億

【明報專訊】樓市交投轉趨活躍，有大業主放售一籃子物業，世邦魏理仕表示，太極軒（CHI Residences）3個位於灣仔、西營盤及佐敦之住宅物業，最新推出市場放售，總市值約22億元。

今次放售物業包括灣仔莊士敦道138號太極軒138（CHI138），提供107個住宅單位，面積介乎於290至2,400方呎；西營盤干諾道西120號太極軒120（CHI120），共提供19個特色住宅單位，每個單位面積約1050方呎並設有私人露台，物業地下至3樓為基座商舖，合共約8824方呎；佐敦彌敦道314至316號太極軒314（CHI314），提供59個住宅單位，面積410至1,400方呎。

前太平協和鰂魚涌地盤 接管人招標放售

世邦魏理仕又表示，鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，現由接管人推出市場以招標形式放售，並於7月7日中午截止。資料顯示，項目原由太平協和持有。

政府去年初通過當時業主就該地段所作的原址換地申請，擬換地的詳細條款以發展局及政府相關部門批准為準，擬換地後的地盤面積或可達91,838方呎，或可提供建築面積約40萬方呎的零售、餐飲、酒店及辦公室。

星基金1.8億購大通道工廈3層

此外，新加坡基金SilkRoad Property Partners，上月以共1.8億元購入荃灣大涌道工業項目大成大廈3層樓面，以總面積共46,890方呎計，呎價約3839元，原業主於1981至1990年間共斥1565萬元分批購入，現帳面勁賺1.6435億元或逾10倍。

另市場消息稱，金鐘海富中心再有銀主盤成交，單位位於2期中層，面積約1875方呎，以約5000萬元售出，呎價約26,667元，原業主於2001年以約821萬元購入，2005及2011年由大華銀行承做按揭，惟有關物業本月初由大華銀行正式接管，最新成交價較21年前高4179萬元或逾5倍。

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