錦繡花園「孖屋」打通 2300萬成交破頂

45年升值93倍

上述兩座洋房為錦繡花園I段相連雙號屋，實用面積合共1696方呎、另連1856方呎花園及私人車位。中原地產副分區營業經理羅偉蓮表示，上述洋房已打通，採6房4廁間隔，原業主早於2年前以2300萬元放盤，至近日「零議價」沽出，實呎13,561元，成交價創下屋苑新高紀錄。原業主早於1977年以24.4萬元一手購入上述兩座洋房，持貨約45年，帳面獲利2275.6萬元或93倍。

美孚新邨本月47宗成交 3年最旺

十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月暫錄約47宗成交，平均實呎1.3萬元，已是自2019年3月以來最旺月份。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，屋苑最新成交位於6期恆柏道6號高層C室，實用面積666方呎，3房1套間隔，望內園景，以900萬元易手、實呎13,514元。原業主2009年2月328.8萬元購入，帳面獲利571.2萬元或逾1.7倍。

買家付15%辣稅購兆禧苑1房

市况暢旺，居屋屋苑亦罕有錄得買家付辣稅入市個案。祥益營業董事林偉光表示，屯門兆禧苑C座高層1室，實用面積363方呎，1房間隔，附設裝修，以440萬元已補價成交、實呎12,121元，屬市價水平。據悉，買家持有同區另一物業，是次入市須付相當於樓價15%的從價印花稅，涉約66萬元。原業主2016年約265萬元已補價購入，持貨約6年，帳面獲利約175萬元或約66%。

粉嶺及上水區本月暫錄約120宗二手成交，較上月全月65宗大升八成半，為去年3月後一年來最旺，惟個別業主仍需蝕使費離場。中原地產區域營業經理陳敬天表示，粉嶺牽晴間新錄5座中層H室，實用面積384方呎，2房間隔，以572萬元易手，實呎14,896元。原業主2018年555萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約17萬元或約3%，不過若連使費計料實蝕逾15萬元或約2.7%。