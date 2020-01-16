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兩大新盤五一前推500伙搶客 柏瓏I周五首輪賣388伙 MONACO MARINE周四次輪售

【明報專訊】發展商加快推盤步伐，兩大新盤於「五．一」連周末3日長假前搶閘開售爭客，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作發展的元朗錦上路站柏瓏I，昨落實本周五首輪開售388伙。信置田兆源表示，項目截至昨晚的過去4日收逾8000票，超額認購近20倍，將於本周四截票。另已於上周六首輪開售的會德豐啟德MONACO MARINE，則安排本周四次輪銷售112伙；兩盤於「五．一」長假前共推500伙應市。

明報記者 陳寶恩

主打鐵路沿線概念的柏瓏I，昨上載首個銷售安排，落實本周五早上9時起，於尖東帝國中心首輪推售，涉及項目首3張價單全數的388伙，已佔今期單位總數逾半，並屬市場近3個月以來最大規模新盤銷售活動。發展商表示，項目截至昨晚8時的過去4日，累收逾8000票，以首輪開售388伙計，超額認購近20倍。

柏瓏I四日收8000票 超額近20倍

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目本周五開售將設有大手客優先揀樓，買家須購至少1伙3房單位、最多可購3伙。整批388伙以價單定價計，總值約40億元。上述的388伙，包括1房戶111伙、2房戶216伙及3房戶61伙，折實價607.99萬至1450.76萬元，折實實呎16,008元至19,616元。

此外，會德豐啟德MONACO MARINE亦趕在「五．一」長假前再推單位搶客。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目上周六（23日）在尖沙嘴香港太子酒店首輪銷售308伙（包括兩伙特色戶招標），累計售出234伙，佔首輪以價單開售的306伙近八成，套現約30億元。黃稱，有見市場反應佳，項目推出新一輪銷售安排，於本周四次輪開售112伙，實用面積326至713方呎，折實價821.5萬至1942.2萬元，折實實呎23,481至29,291元。開售當日同日抽籤，分A及B組揀樓，其中A組大手客最多可買6伙，B組散客最多可買3伙。

黃光耀又表示，上月一手只錄得約150宗成交，而本月21日起放寬限聚令後，多個新盤推出市場，成交向上，本月至今錄約530宗成交，其中MONACO MARINE首輪售出234伙，已佔整體成交量逾四成，而計及同系其他新盤銷售，已佔大市約一半數目，他預計全月可望錄逾1000宗一手成交。

利奧坊‧壹隅HENLEY II暫收580票

近日雙盤齊發的恒地（0012），旗下大角嘴利奧坊．壹隅（相關示範單位介紹刊B5），上周以折實均呎23,928元首推123伙後，過去周日（24日）正式開始收票。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅開價後，市場反應理想，項目擬短期內加推單位，並將周內落實首個銷售安排，預計下月初首輪開售。市場消息稱，項目自剛過去周日起收票，過去兩日暫收約340票，以123伙計，超額認購近兩倍。

另外同系啟德THE HENLEY II，上周以折實均呎24,333元首推61伙，部署短期開售。THE HENLEY II亦於剛過去周日起收票，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去兩日累計收約244票，超額認購約3倍。

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