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2022年4月26日星期二
技術取勝
投資策略
股債匯齊挫 恒指大跌失2萬關 余偉文撰文預警 外匯基金料受「三重打擊」
德分析師續看淡：中資科技股苦日子未盡
分析：今輪跌浪 內地封城因素大
獲中央支持 部分房企上報發債計劃
國務院：釋放消費 逐步撤汽車限購措施
招行股價再挫一成 副行長：非常着急
基金公會促港訂通關時間表 冀政府「盡做」 憂外資撤離「臨時變永久」
畢馬威籲僱主以創新方式吸引人才
WeLab快推智能理財顧問服務
中興首季純利微升1.6%
大摩：中港今年難通關 九置商場租金料受壓
Twitter管理層擬賣盤馬斯克 WSJ：最快日內敲定 股價早段升4%
可樂首季銷售升16% 股價升近3%創新高
新加坡3月通脹5.4% 近10年新高
張兆聰：人幣弱勢 港股反彈空間有限
瑞銀財富管理：中央料不推動人民幣貶值振經濟
劉宇亮：人民幣走弱 股匯雙殺
薛偉傑：海洋生物鏈吸碳力強 成新興創業主題
技術取勝：華能升穿20天線短線轉穩
何民傑：取消強積金對冲害基層
劉思明：人幣急跌民心浮動 舊經濟股須提防
周顯：無人不知的盤谷銀行「神話」
湯文亮：新樓熟成期縮短 助增供應
兩大新盤五一前推500伙搶客 柏瓏I周五首輪賣388伙 MONACO MARINE周四次輪售
凱滙1房特色戶實呎2.73萬 同類新高
錦繡花園「孖屋」打通 2300萬成交破頂
太極軒3幢住宅放售 市值共22億
中海外363萬續租太古廣場三期 減租最多兩成
利奧坊‧壹隅 同系最近奧運站
會所由日本設計師操刀 洋溢和風
技術取勝：華能升穿20天線短線轉穩
【明報專訊】申洲國際115元阻力大（圖）
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