Twitter管理層擬賣盤馬斯克 WSJ：最快日內敲定 股價早段升4%

消息稱，馬斯克周日與Twitter管理層會面，雙方的交易談判取得進展，並通宵商討交易協議內容。馬斯克於4月14日提出以每股54.2美元的價格收購Twitter，令Twitter的估值達到430億美元（約3354億港元）。不過Twitter隨後通過一項「毒丸計劃」，試圖阻止馬斯克或其他人取得Twitter 15%或以上的股份，否則其他股東將有權以幾乎半價購買額外的Twitter股票，從而稀釋馬斯克持股，增加收購難度。

馬斯克私下游說基金支持

但隨着美股近日偏軟，而馬斯克又披露已籌集465億美元（約3627億港元）融資用於收購，Twitter開始立場軟化。消息稱，馬斯克上周五私下與幾個Twitter股東接觸，透過影片簡介會議，游說主動管理型基金等股東同意賣盤，並希望藉他們影響Twitter管理層的決定。

馬斯克指出，考慮到Twitter業務存在的問題，以及Twitter遲遲未能解決這些問題，他認為Twitter管理層不可能靠自己的力量，推動股價達到他的報價。

部分股東表態支持馬斯克入主

知情人士稱，馬斯克承諾，無論收購成功與否，都將致力解決他認為Twitter平台的言論自由問題。部分Twitter股東於會面後表態支持馬斯克。為Thrivent Asset Management LLC管理大型資本基金 （large-cap funds）的布倫納（Lauri Brunner）認為，馬斯克經營特斯拉的成績有目共睹，他是推動Twitter實現強勁營運表現的催化劑。Thrivent持有Twitter約0.4%股份，價值1.6億美元，同時也是特斯拉股東。

Twitter管理層其後似乎在股東壓力下，為收購建議打開談判大門。馬斯克此前透露，考慮發出要約收購，直接向股東出價。

管理層爭取最佳條件賣盤

消息人士稱，Twitter管理層希望爭取以具吸引力的條件，將公司賣給馬斯克。不過馬斯克從一開始就向Twitter管理層強調，每股54.2美元的報價已是「最佳及最終報價」（best and final offer）。

消息稱，馬斯克已向Twitter董事長泰勒（Bret Taylor）重申，在報價上不會讓步，如開價不獲接受，將考慮沽出Twitter持股。雙方的討論預計將集中在一些問題，例如雙方達成協議後，交易一旦破裂，馬斯克應賠償多少。

此前的消息稱，Twitter可能在周四公布業績之際，交代相關詳情。

（綜合報道）

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