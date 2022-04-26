基金公會促港訂通關時間表 冀政府「盡做」 憂外資撤離「臨時變永久」

明報記者 葉翠

基金公會目前有75間會員企業，大部分為國際資產管理公司，總資產管理規模達55萬億至60萬億美元。主席鄒建雄指出，大多數會員反映現時政策對招聘、舉行商業會議有負面影響，不少國際金融資產管理公司普遍正考慮把在港人才或辦事處，遷移至其他城市，當中尤以需要往返不同國家及歐美總部的區域性職位為甚。

指會員寧駐星 促撤熔斷機制

他提到，若會員現時要在駐港或新加坡「二選一」，大多會選擇後者，因出入境更為方便。黃王慈明坦言，期望全面取消熔斷機制，以減少抵港的不確定性因素。公會亦希望，政府短期內積極考慮讓來港人士採取居家隔離，以及縮短隔離時間。

問及與內地通關是否港府與國際接軌前設，黃王慈明表示兩者對本港維持國際金融中心的地位同等重要，認為與內地通關須時政府可考慮同步進行兩個方案，選擇在現時能力範圍內「盡做」，否則不知要等到何時。她指港府可由逐步加強與國際社會聯繫做起，再逐步調整，日後可作為與內地通關參考，強調不應用「先後次序」來限制思維。

未能與內地通關 影響跨境理財通反應

鄒建雄又認為，本港未能與內地通關，阻礙內地投資者對理解本港投資產品，直接影響跨境理財通反應，理財通擴展產品計劃的步伐亦遭拖慢。黃王慈明補充，理財通制度本身亦存在一定局限，建議放寬相關要求，包括產品種類及服務模式等方面，否則或因細節的掣肘較多，而未能充分發揮其優勢。過去兩年香港一直禁止非本地居民來港，加上第五波疫情爆發進一步收緊檢疫限制，連同持續的移民離境潮，令本港淨離境人數急增，單單在今年2月及3月，淨離境人數已超過14萬人（見圖）。