招行股價再挫一成 副行長：非常着急

王良表示，招行在業務、客戶和管理有強大發展的基礎，其資產負債表安全穩固，值得投資者放心。市場對招行能否再以其零售銀行帶動增長存疑，王良指該行自2004年已確立零售銀行戰略，目前是該行的「壓艙石」，無論規模、收入、利潤、品牌都帶來巨大貢獻，零售銀行業務堅定不移。

招行上周五公布業績後，大行下調其目標價，富瑞稱，歷任招行行長任期長，母企招商局主業並非金融，影響力較小，相對國有銀行高層由官員輪流到各行任職，招行行長可以制定長線策略並有力地執行，田惠宇過去被視為較進取和盈利導向的高層，是次撤換可能令招行策略和文化有變。

富瑞：關注內房不良貸款率升

此外，富瑞亦關注招行房地產貸款不良貸款率，按季提升1.18個百分點至2.57%，因應政策要求相關貸款餘額亦按季上升2.5%，令信用減值撥備按年提升45%。投資者向該行稱，因為撤換行長和增長放緩，短期會減少投資招行。富瑞給予招行「持有」評級，目標價由62.72元降至55.3元。

彭博社統計，中國對金融行業的反腐敗力度逐漸加大，本月至今共有16名幹部被調查，除田惠宇外，還有監管部門和在國有大行工作的幹部，如銀保監和建設銀行。