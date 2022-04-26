經濟

分析：今輪跌浪 內地封城因素大

【明報專訊】上海持續因新冠疫情實施封鎖，同時北京病例亦開始增加，引起對中國經濟進一步放緩的憂慮，加上上周五美股因聯儲局鷹派言論急挫，拖累恒指昨日再度失守兩萬點，見5周以來新低，收市報19,869點，跌769點或3.73%，主板成交1348億元。有分析指出，港股會否再跌至3月中的18,200點低位言之尚早，因為今輪下跌受內地防疫封城影響較大，視乎A股能否企穩為港股帶來支持。

離岸人幣一度跌穿6.6

國指昨日跌4.13%，收報6684點，科指跌4.87%，收報3806點。上證指數昨跌5.13%，收報2928點，深成指數跌6.08%，收報10,379點，都是2020年3月以來最大跌幅，外資經滬深股通沽出43.96億元人民幣。昨晚截至11時30分，恒指夜期報19,870點，高水1點。

招商基金管理表示，A股開始反映內地清零封控形成新的經濟衝擊、美元利率上升擴大利差，加上人民幣貶值影響，短期市場仍面臨一定壓力。人民幣昨日跌最多跌至6.577，離岸價更一度跌穿6.6水平，人行晚上宣布降低外匯存準率1個百分點至8%，在岸人民幣自低位回升300點子（1元等於1萬點子），截至晚上10時報5.5607，單日仍重挫近600點子。

阿里巴巴小米挫6%

昨日港股各行業普遍下跌，受防疫影響的內地消費股海底撈（6862）跌15.78%，為表現最差藍籌，科技股亦持續受壓，阿里巴巴（9988）跌5.54%；小米（1810）挫6%，跌穿11元，是首隻跌穿3月低位的大型科技股。內地封城影響對石油需求，紐約期油跌穿每桶100美元，中海油（0883）跌7.27%。防守股為少數上升的港股，電能（0006）升1.14%，為表現最佳藍籌。

耀才：關鍵看19500點支持

耀才證券研究部總監植耀輝表示，A股受疫情影響下午走勢向下，更以全日低位收市，對港股拖累較外圍更大。他指本輪下跌受內地本月開始的疫情帶動，除非內地推出刺激經濟措施，或有城市解封，否則港股後市缺乏利好因素，暫時先視乎能否在19,500點找到支持，會否跌至3月中的近6年低位、18,200點水平，則言之尚早。

相關字詞﹕中國經濟 新冠肺炎 封城 植耀輝 科指 A股 恒指 港股

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