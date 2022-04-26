德分析師續看淡：中資科技股苦日子未盡

彭博指，在70多名分析師中，駐法蘭克福的Muehl是第一個在去年7月就對中國科技行業發出看跌評級的分析師。Muehl本月在接受採訪時以北京持續對科技行業的整頓為由表示，還有許多風險有待解決，並感覺市場上沒有給予足夠的重視。他說，沒有人知道中國股市目前真正的風險溢價是什麼，因為市場仍處在尋價過程。

另外，內地知名的私募基金也表示，已把股票敞口削減至零。彭博引述上海半夏投資管理中心創始人李蓓表示，其基金已將股票敞口削減至零，以防經濟形勢惡化以及股市進一步下跌。在大宗商品價格上漲導致虧損後，這家資產管理規模超過50億元人民幣的基金也幾乎平掉了所有的大宗商品空頭頭寸。

內地私募股票敞口削至零

半夏投資：或比2008年更糟

李蓓表示，對於基金經理來說，今年的形勢可能比2008年更糟糕。即使在全球金融危機期間，持有國債也可能是一個成功的策略，但現在很難找到一個可賺錢的地方。她說，股市或會因為經濟和業績表現失望而進一步下跌。其基金仍有約10%的資金投資於股票，但通過指數看跌期權進行了全面對冲。