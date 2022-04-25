經濟
退休綢繆

財富管理

移居熱門地 多設遺產稅

【明報專訊】踏入退休之年，除了思考如何充實度過退休生活，不忘思考離世後遺產分配。近年不少人移民英國、美國及全球各地，這些國家與香港最大分別是設有遺產稅及贈與稅。因此，後人領取遺產時，獲得的資產通常會大打折扣，在移民前要做好資料蒐集，有需要可預先做定兩手準備。

明報記者 黃清瑤

早於2005年香港已取消遺產稅，但近年不少港人移居海外。如果決定在外國落地生根及享受退休生活，不免面對遺產問題。除了英國，不少東南亞國家移民門檻較低，吸引港人前往定居生活。例如近年台灣放寬對於港人的移民門檻，台灣的遺產稅率及贈予稅率同為10%至20%，當中，首1200萬元新台幣（約320.7萬港元）可獲免稅額。總資產淨值5000萬元新台幣或以下，會徵收10%遺產稅，超過5000萬元新台幣至1億元新台幣，額外徵收500萬元新台幣及15%稅率；超過1億元新台幣，額外徵收1250萬元新台幣及20%稅率。

先搞清楚遺產稅與贈予稅分別

要留意，遺產與贈予是不同的，在台灣須申報贈予稅的人有以下3種：將財產贈予別人的台籍人士；長年居住在台灣，將台灣境內財產贈送別人的外地人；喪失台籍前兩年，將台灣境內或境外財產贈予別人者。倘若贈送資產超過免稅額220萬新台幣，須在贈予日後30天內向當局申報。事實上，這類型資產普遍為土地、房屋，甚至是目前經營的生意，稅款同樣有10%至20%不等，視乎資產金額而定。

日本的遺產稅條例則與英國較相似，無論是否居住在日本、是否持有日本戶籍，在日本持有物業都需要按照法例繳交遺產稅。稅率由10%至55%不等，倘若物業價值少於1000萬日圓（約61.2萬港元），就須徵收10%的遺產稅，倘若物業價值介乎5000萬至1億日圓，遺產稅率高達30%。

不論國籍現居地 日本物業全徵遺產稅

倘若物業價值超過6億日圓（約3666.3萬港元）以上，最高遺產稅率為55%。日本同樣有遺產稅與贈予稅，遺產稅率相對比贈予稅低，兩者最大分別是承繼資產者與死者的關係。遺產稅適用於死者的親屬，贈予稅主要是沒有血緣關係的人。假設死者將物業贈送給沒有血緣關係的朋友，若物業價值200萬日圓（約12.2萬港元）就要徵收10%的贈予稅。相比起遺產稅，日本的贈予稅有110萬日圓的基本扣稅額，倘若收到的資產少於110萬日圓則毋須繳稅。

其他海外國家的遺產稅亦不少，例如美國遺產稅由18%至40%不等，視乎資產多少，每一年的免稅津貼不同，2021年為15.9萬美元（約124.7萬港元），外國人均可擁有1.5萬美元稅收抵免。再以近年港人熱愛移居的英國為例，遺產稅（IHT）高達40%，不過每名人士都可以享有32.5萬英鎊的免稅遺產稅津貼，免稅津貼亦可轉贈給配偶。倘若相親離世，子女可享有65萬英鎊的免稅津貼。

死者離世前7年轉贈禮物 英仍視為遺產

假設父親離世，其擁有資產為100萬英鎊，扣除32.5萬英鎊免稅遺產稅津貼，須繳交27萬英鎊的遺產稅。另要留意，在死者離世前7年所贈送的禮物，會被歸類為遺產，都要徵收稅項。若父親在離世前7年將物業轉贈給兒子，即使物業持有人已非父親，但都會歸類為遺產，並要徵收40%稅務。至於死亡前7年以上贈送的禮物，則不須徵稅。如果憂慮後人要繳付巨額遺產稅，除了香港，亦有不少國家沒有設立遺產稅，包括澳洲、新西蘭、泰國、馬來西亞及新加坡等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

UNY母企：港消費模式變 內地客爆買不再 料消費由「體驗」主導 今年銷售暫仍保持審慎
UNY母企：港消費模式變 內地客爆買不再 料消費由「體驗」主導 今年銷售暫仍保持審慎
APITA太古城中心店翻新 覓新界中產區開新店
APITA太古城中心店翻新 覓新界中產區開新店
入境限制放寬 五一黃金周訪澳旅客料重上2萬
入境限制放寬 五一黃金周訪澳旅客料重上2萬
修訂博彩法 業界憂變相封殺衛星場
修訂博彩法 業界憂變相封殺衛星場
指地緣政治風險上升 匯控股東籲分拆亞洲業務
指地緣政治風險上升 匯控股東籲分拆亞洲業務
陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企
陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企
西澤投資劉央：持盈保泰留意內銀電訊公用股
西澤投資劉央：持盈保泰留意內銀電訊公用股
往績回顧：2018年看好恒瑞股價曾倍升
往績回顧：2018年看好恒瑞股價曾倍升
未來資產張子銘：美經濟處擴張周期末 今年難衰退
未來資產張子銘：美經濟處擴張周期末 今年難衰退
駐美大使秦剛：中美經貿互利共贏 冀早日恢復正常
駐美大使秦剛：中美經貿互利共贏 冀早日恢復正常
紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好
紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好
物管股東原仁知 靠收購壯大規模 依賴第三方收入 毛利較低待改善
物管股東原仁知 靠收購壯大規模 依賴第三方收入 毛利較低待改善
綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多
綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多
德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項
德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項
再鼎醫藥申在港轉雙重主要上市
再鼎醫藥申在港轉雙重主要上市
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
張兆聰：儲局收水過劇恐引震盪
張兆聰：儲局收水過劇恐引震盪
鄺翠玲：提早退休 要考慮通脹及資金流
鄺翠玲：提早退休 要考慮通脹及資金流
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：中概股回歸 港交所Call 11403
金子：中概股回歸 港交所Call 11403
張兆聰：龍源回試區間下限吸引
張兆聰：龍源回試區間下限吸引
伍禮賢：「缺芯」情况改善 留意富邦台半導體ETF
伍禮賢：「缺芯」情况改善 留意富邦台半導體ETF
潘啓才：中概股回流 或助港股回復生機
潘啓才：中概股回流 或助港股回復生機
《幫你格價》：買綠債賺到盡 細數認購優惠
《幫你格價》：買綠債賺到盡 細數認購優惠
沈永年：小心「網絡街霸」推銷內地樓
沈永年：小心「網絡街霸」推銷內地樓
陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活
陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活
梁振輝：央行主導匯市走向
梁振輝：央行主導匯市走向
區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊
區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊
陳大為：俄烏之戰（三）：是時候重設供應鏈
陳大為：俄烏之戰（三）：是時候重設供應鏈
陸振球：啟德體育城更適合建電競館
陸振球：啟德體育城更適合建電競館
陸振球：制裁如七傷拳 傷人也傷己
陸振球：制裁如七傷拳 傷人也傷己
林少陽：儲局未必真心遏通脹
林少陽：儲局未必真心遏通脹
技術取勝：電能形成上升通道
技術取勝：電能形成上升通道
謝偉銓：應修例加快解決滲水問題
謝偉銓：應修例加快解決滲水問題
李聲揚：港電子煙政策落後內地
李聲揚：港電子煙政策落後內地
蔡金強：地心引力不可抗之美股
蔡金強：地心引力不可抗之美股
徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間
徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間
艾雲豪：私募野蠻人：是污名還是恭維語？
艾雲豪：私募野蠻人：是污名還是恭維語？
李順威：儲局需要推低股債？
李順威：儲局需要推低股債？
劉思明：受惠復蘇 中鐵回調料有支持
劉思明：受惠復蘇 中鐵回調料有支持
何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691
何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691
瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983
瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983
摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657
摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657
周顯：陳弼臣曾是華人首富
周顯：陳弼臣曾是華人首富
王弼：FB估值落後 吼業績小注吸
王弼：FB估值落後 吼業績小注吸
曾淵滄：俄烏持久戰 有利油股
曾淵滄：俄烏持久戰 有利油股
湯文亮：小心港股被踢出「紐倫港」
湯文亮：小心港股被踢出「紐倫港」
陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息
陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息
廖偉強：樓市高速轉向樂觀
廖偉強：樓市高速轉向樂觀
布少明：港人對樓市睇法「U彈」
布少明：港人對樓市睇法「U彈」
馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊
馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊
柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售
柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售
寬限聚令首周末 一手260成交最旺
寬限聚令首周末 一手260成交最旺
將軍澳本月逾250二手成交超上月全月
將軍澳本月逾250二手成交超上月全月
放寬社交距離後首周末 十大屋苑17成交
放寬社交距離後首周末 十大屋苑17成交
扒房租盛滙上環舖 月租13萬貴逾三成
扒房租盛滙上環舖 月租13萬貴逾三成
利奧坊．曦岸屆現樓 即買即住
利奧坊．曦岸屆現樓 即買即住
維景灣畔實呎逼1.8萬 返爆疫後高位
維景灣畔實呎逼1.8萬 返爆疫後高位