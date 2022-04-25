移居熱門地 多設遺產稅

明報記者 黃清瑤

早於2005年香港已取消遺產稅，但近年不少港人移居海外。如果決定在外國落地生根及享受退休生活，不免面對遺產問題。除了英國，不少東南亞國家移民門檻較低，吸引港人前往定居生活。例如近年台灣放寬對於港人的移民門檻，台灣的遺產稅率及贈予稅率同為10%至20%，當中，首1200萬元新台幣（約320.7萬港元）可獲免稅額。總資產淨值5000萬元新台幣或以下，會徵收10%遺產稅，超過5000萬元新台幣至1億元新台幣，額外徵收500萬元新台幣及15%稅率；超過1億元新台幣，額外徵收1250萬元新台幣及20%稅率。

先搞清楚遺產稅與贈予稅分別

要留意，遺產與贈予是不同的，在台灣須申報贈予稅的人有以下3種：將財產贈予別人的台籍人士；長年居住在台灣，將台灣境內財產贈送別人的外地人；喪失台籍前兩年，將台灣境內或境外財產贈予別人者。倘若贈送資產超過免稅額220萬新台幣，須在贈予日後30天內向當局申報。事實上，這類型資產普遍為土地、房屋，甚至是目前經營的生意，稅款同樣有10%至20%不等，視乎資產金額而定。

日本的遺產稅條例則與英國較相似，無論是否居住在日本、是否持有日本戶籍，在日本持有物業都需要按照法例繳交遺產稅。稅率由10%至55%不等，倘若物業價值少於1000萬日圓（約61.2萬港元），就須徵收10%的遺產稅，倘若物業價值介乎5000萬至1億日圓，遺產稅率高達30%。

不論國籍現居地 日本物業全徵遺產稅

倘若物業價值超過6億日圓（約3666.3萬港元）以上，最高遺產稅率為55%。日本同樣有遺產稅與贈予稅，遺產稅率相對比贈予稅低，兩者最大分別是承繼資產者與死者的關係。遺產稅適用於死者的親屬，贈予稅主要是沒有血緣關係的人。假設死者將物業贈送給沒有血緣關係的朋友，若物業價值200萬日圓（約12.2萬港元）就要徵收10%的贈予稅。相比起遺產稅，日本的贈予稅有110萬日圓的基本扣稅額，倘若收到的資產少於110萬日圓則毋須繳稅。

其他海外國家的遺產稅亦不少，例如美國遺產稅由18%至40%不等，視乎資產多少，每一年的免稅津貼不同，2021年為15.9萬美元（約124.7萬港元），外國人均可擁有1.5萬美元稅收抵免。再以近年港人熱愛移居的英國為例，遺產稅（IHT）高達40%，不過每名人士都可以享有32.5萬英鎊的免稅遺產稅津貼，免稅津貼亦可轉贈給配偶。倘若相親離世，子女可享有65萬英鎊的免稅津貼。

死者離世前7年轉贈禮物 英仍視為遺產

假設父親離世，其擁有資產為100萬英鎊，扣除32.5萬英鎊免稅遺產稅津貼，須繳交27萬英鎊的遺產稅。另要留意，在死者離世前7年所贈送的禮物，會被歸類為遺產，都要徵收稅項。若父親在離世前7年將物業轉贈給兒子，即使物業持有人已非父親，但都會歸類為遺產，並要徵收40%稅務。至於死亡前7年以上贈送的禮物，則不須徵稅。如果憂慮後人要繳付巨額遺產稅，除了香港，亦有不少國家沒有設立遺產稅，包括澳洲、新西蘭、泰國、馬來西亞及新加坡等。

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[退休綢繆]