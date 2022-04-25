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利奧坊．曦岸屆現樓 即買即住

【明報專訊】大角嘴屬九龍老區，但近年有不少住宅重建項目推出市場，令該區漸蛻變成型格社區。恒地（0012）旗下利奧坊系列，正是大角嘴區內的新晉大型屋苑，已經先後推出3期住宅，當中第3期利奧坊．曦岸近期入伙，項目擁有鄰近港鐵奧運站的優勢，高層戶更以維港海景作賣點。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

位於福澤街38號的利奧坊．曦岸，屬系列第3期住宅發展，項目鄰近港鐵奧運站，亦毗鄰銀行、商廈，起居、對外交通相當便利。利奧坊．曦岸共提供488個單位，細分為第1、2座，早前已入伙，單位實用面積介乎171至697方呎，提供開放式至3房連套房單位，主打1房單位，共有289伙，佔全盤單位總數近六成。

近六成單位屬1房間隔

利奧坊．曦岸早前已經入伙，發展商開放現樓示範單位接受準買家預約參觀。其中一個示範單位為2座21樓B室，實用面積413方呎、採2房間隔。單位最大賣點是位處單邊位置，向南望維港、港島景色，天朗氣清的日子，更可遠眺山頂；單位另一方則可望昂船洲一帶。

內籠設計方面，客飯廳採長形設計，選用落地玻璃窗，連接22方呎露台，室內採光度高。單位設有兩間睡房，面積較大的主人房，設有曲尺大窗，外連16方呎工作平台，戶主可享雙邊景色。另一間睡房則以樓景為主。

主人房設曲尺窗 享雙邊景

單位採開放式廚房設計，以深淺木系廚櫃面板，配搭金屬邊框，設計時尚；設置雪櫃、微波爐、煮食爐等配套家電。浴室位於廚房旁，採灰白色牆身及木紋地板。配合近年智能家居的發展，單位入口旁邊，配置有嵌入式充電器，方便住戶回家時，可直接將智能電話無線充電。另單位樓層高度達3.5米，變相增加室內可用空間，設計師打造吊櫃，方便住戶收納不常用的物品。

項目住客會所位於2樓、3樓，主要設施包括無邊際泳池、健身室等。項目亦提供超過2萬方呎的藝綠會所Club ArtyGreen，由日本園藝大師西畠清順、室內設計師森田恭通操刀，共同打造花卉植物結合藝術雕塑。

住客會所洋溢藝術氛圍

因應疫情，恒地早前表示，利奧坊．曦岸項目網站，設有360度虛擬導覽，提供2座21樓B室、25樓H室兩個現樓示範單位，讓準買家可以足不出戶了解項目特色。此外，現樓示範單位只接受預約參觀，以分隔人流，示範單位內設有空氣淨化機，亦會派人加強清潔。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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