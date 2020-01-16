經濟

香港地產

將軍澳本月逾250二手成交超上月全月

【明報專訊】近年多個新盤相繼落成的將軍澳，本月至今暫錄逾250宗二手成交，已超過上月全月近240宗水平；區內代理估計，全月勢逼300宗大關。香港置業分行首席高級營業經理傅志煌表示，將軍澳本月至今已逾250宗二手成交，其中日出康城LP6 5座低層N室，實用面積379方呎，1房套間隔，獲同區分支家庭客以718萬元承接，實呎18,945元。原業主2018年10月以約560.9萬元購入，持貨4年，帳面獲利157.1萬元或28%。

首置客1328萬購緻藍天4房戶

此外，將軍澳日出康城緻藍天有4房大單位獲首置客承接。香港置業分行市務經理（銷售）莊家豪表示，緻藍天1座低層RB室，實用面積942方呎，4房間隔連多用途房，向西北望足球訓練場景，以1328萬元易手，實呎14,098元。買家為首置客，原業主2017年12月以約1250萬元購入，帳面獲利78萬元或約6%。

匡湖居雙號屋4280萬易手 11年帳升五成

西貢匡湖居錄近月罕見大額洋房成交。美聯分行高級營業經理任征表示，匡湖居四期K段雙號屋，實用面積1942方呎，5房間隔，望海景，獲用家以4280萬元承接，實呎22,039元。原業主2011年1月2800萬元購入，帳面獲利1480萬元或約53%。

另外，天后DIVA終錄本月首宗二手成交。美聯分行高級區域經理余迅力表示，DIVA中層B室，實用面積493方呎，2房間隔，以約1022.8萬元成交，實呎20,746元。原業主2014年6月以約939萬元一手購入，帳面獲利約83.8萬元或9%。

利奧坊‧曦岸開放式戶月租1.1萬

正當恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅開售在即之際，毗鄰的同系利奧坊‧曦岸近月租賃交投活躍。中原分行首席分區營業經理黃家全表示，利奧坊系列1至3期本月至今暫錄約25宗租賃成交，3期利奧坊‧曦岸佔17宗，平均實用呎租約55元，其中利奧坊‧曦岸2座極高層K室，實用面積193方呎，屬開放式間隔，享開揚市景，最新以月租1.1萬元租出，實用呎租57元。業主去年10月以533萬元購入，持貨僅半年即租出，租金回報約2.4厘。

相關字詞﹕二手反彈 緻藍天 日出康城 將軍澳

上 / 下一篇新聞

UNY母企：港消費模式變 內地客爆買不再 料消費由「體驗」主導 今年銷售暫仍保持審慎
UNY母企：港消費模式變 內地客爆買不再 料消費由「體驗」主導 今年銷售暫仍保持審慎
APITA太古城中心店翻新 覓新界中產區開新店
APITA太古城中心店翻新 覓新界中產區開新店
入境限制放寬 五一黃金周訪澳旅客料重上2萬
入境限制放寬 五一黃金周訪澳旅客料重上2萬
修訂博彩法 業界憂變相封殺衛星場
修訂博彩法 業界憂變相封殺衛星場
指地緣政治風險上升 匯控股東籲分拆亞洲業務
指地緣政治風險上升 匯控股東籲分拆亞洲業務
陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企
陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企
西澤投資劉央：持盈保泰留意內銀電訊公用股
西澤投資劉央：持盈保泰留意內銀電訊公用股
往績回顧：2018年看好恒瑞股價曾倍升
往績回顧：2018年看好恒瑞股價曾倍升
未來資產張子銘：美經濟處擴張周期末 今年難衰退
未來資產張子銘：美經濟處擴張周期末 今年難衰退
駐美大使秦剛：中美經貿互利共贏 冀早日恢復正常
駐美大使秦剛：中美經貿互利共贏 冀早日恢復正常
紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好
紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好
物管股東原仁知 靠收購壯大規模 依賴第三方收入 毛利較低待改善
物管股東原仁知 靠收購壯大規模 依賴第三方收入 毛利較低待改善
綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多
綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多
德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項
德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項
再鼎醫藥申在港轉雙重主要上市
再鼎醫藥申在港轉雙重主要上市
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
張兆聰：儲局收水過劇恐引震盪
張兆聰：儲局收水過劇恐引震盪
鄺翠玲：提早退休 要考慮通脹及資金流
鄺翠玲：提早退休 要考慮通脹及資金流
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：中概股回歸 港交所Call 11403
金子：中概股回歸 港交所Call 11403
張兆聰：龍源回試區間下限吸引
張兆聰：龍源回試區間下限吸引
伍禮賢：「缺芯」情况改善 留意富邦台半導體ETF
伍禮賢：「缺芯」情况改善 留意富邦台半導體ETF
潘啓才：中概股回流 或助港股回復生機
潘啓才：中概股回流 或助港股回復生機
《幫你格價》：買綠債賺到盡 細數認購優惠
《幫你格價》：買綠債賺到盡 細數認購優惠
沈永年：小心「網絡街霸」推銷內地樓
沈永年：小心「網絡街霸」推銷內地樓
陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活
陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活
梁振輝：央行主導匯市走向
梁振輝：央行主導匯市走向
區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊
區偉志：史上最成功的NFT——無聊猿並不無聊
陳大為：俄烏之戰（三）：是時候重設供應鏈
陳大為：俄烏之戰（三）：是時候重設供應鏈
陸振球：啟德體育城更適合建電競館
陸振球：啟德體育城更適合建電競館
陸振球：制裁如七傷拳 傷人也傷己
陸振球：制裁如七傷拳 傷人也傷己
林少陽：儲局未必真心遏通脹
林少陽：儲局未必真心遏通脹
技術取勝：電能形成上升通道
技術取勝：電能形成上升通道
謝偉銓：應修例加快解決滲水問題
謝偉銓：應修例加快解決滲水問題
李聲揚：港電子煙政策落後內地
李聲揚：港電子煙政策落後內地
蔡金強：地心引力不可抗之美股
蔡金強：地心引力不可抗之美股
徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間
徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間
艾雲豪：私募野蠻人：是污名還是恭維語？
艾雲豪：私募野蠻人：是污名還是恭維語？
李順威：儲局需要推低股債？
李順威：儲局需要推低股債？
劉思明：受惠復蘇 中鐵回調料有支持
劉思明：受惠復蘇 中鐵回調料有支持
何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691
何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691
瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983
瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983
摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657
摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657
周顯：陳弼臣曾是華人首富
周顯：陳弼臣曾是華人首富
王弼：FB估值落後 吼業績小注吸
王弼：FB估值落後 吼業績小注吸
曾淵滄：俄烏持久戰 有利油股
曾淵滄：俄烏持久戰 有利油股
湯文亮：小心港股被踢出「紐倫港」
湯文亮：小心港股被踢出「紐倫港」
陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息
陳永傑：債息倒掛 美倘衰退緩加息
廖偉強：樓市高速轉向樂觀
廖偉強：樓市高速轉向樂觀
布少明：港人對樓市睇法「U彈」
布少明：港人對樓市睇法「U彈」
馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊
馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊
柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售
柏瓏I三日收逾5500票 昨加推82伙 共推388伙超購逾13倍 最快本周開售
寬限聚令首周末 一手260成交最旺
寬限聚令首周末 一手260成交最旺
放寬社交距離後首周末 十大屋苑17成交
放寬社交距離後首周末 十大屋苑17成交
扒房租盛滙上環舖 月租13萬貴逾三成
扒房租盛滙上環舖 月租13萬貴逾三成
利奧坊．曦岸屆現樓 即買即住
利奧坊．曦岸屆現樓 即買即住
維景灣畔實呎逼1.8萬 返爆疫後高位
維景灣畔實呎逼1.8萬 返爆疫後高位
移居熱門地 多設遺產稅
移居熱門地 多設遺產稅